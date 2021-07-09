موعد عيد الأضحى في الكويت 2021 بعد تعذر رؤية هلال ذي الحجة 1442

بواسطة محمود عطا الله
موعد عيد الأضحى في الكويت 2021 موعد عيد الأضحى في الكويت 2021

نستعرض من خلال هذا التقرير موعد عيد الأضحى في الكويت 1442/2021 هذا العيد الكبير الذي ينتظره الجميع في الدولة لقضاء أيام كريمة مليئة بالسعادة، هذا وقد تم تحديد موعد أول أيام شهر ذي الحجة 1442 في السعودية والكويت وكل الدول العربية والإسلامية.
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هذا وتعتبر أيام عيد الأضحى ويوم وقفة عرفات عطلة رسمية في دولة الكويت وفي كل الدول العربية والإسلامية، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير مدة الإجازة في القطاع الحكومي الكويتي هذا العام وموعد بداية العيد رسميًا.

1 موعد عيد الأضحى في الكويت 2021
2 إجازة عيد الأضحى في الكويت 2021

موعد عيد الأضحى في الكويت 2021

تتبع الكويت ومعظم الدول العربية والإسلامية المملكة العربية السعودية في تحديد موعد أول شهر ذي الحجة من كل عام، وقد تعذر رؤية هلال ذي الحجة 1442 مساء اليوم الجمعة، ليكون غدًا السبت هو المتمم لشهر ذي القعدة، وبعد غدًا الأحد 11 يوليو 2021 هو أول ذي الحجة، وعليه يكون موعد عيد الأضحى في الكويت 2021 هو يوم الثلاثاء 20 يوليو 2021.

إجازة عيد الأضحى في الكويت 2021

أكدت عدة مصادر مقربة من ديوان الخدمة المدنية، أن إجازة عيد الأضحى في الكويت سوف تبدأ من الأحد 18 يوليو 2021، على أن تستمر الإجازة لمدة أسبوع كامل، على أن يعود الدوام في كل الجهات الحكومية يوم الأحد الذي يليه الموافق 25 يوليو 2021.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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