موعد عيد الأضحى في قطر 1442/2021

بواسطة محمود عطا الله
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تم الإعلان في دولة قطر عن موعد أول شهر ذي الحجة 1442 وعيد الأضحى المبارك 2021 وذلك في الساعات الأخيرة من شهر ذي القعدة، بعد استطلاع هلال الشهر الأخير من السنة الهجرية شهر ذي الحجة.
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هذا وتحتفل قطر والعالم الإسلامي في التاسع من ذي الحجة بيوم وقفة عرفات أحد أعظم أيام السنة الهجرية، ويوم العاشر من ذي الحجة هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تعتبر تلك الأيام الكريمة المباركة إجازة رسمية كل عام.

موعد عيد الأضحى في قطر 1442/2021

تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة 1442 في قطر مساء يوم الجمعة 29 ذي الحجة 1442، ليكون غدًا السبت 10 يوليو 2021 هو المتمم لشهر ذي القعدة، على أن يبدأ شهر ذي الحجة يوم الأحد 11 يوليو، ويوم وقفة عرفات سوف يصادف يوم الإثنين 19 يوليو، على أن يكون عيد الأضحى في قطر يوم الثلاثاء 20 يوليو 2021، كل عام وأنتم بخير.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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