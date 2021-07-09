تم الإعلان في دولة قطر عن موعد أول شهر ذي الحجة 1442 وعيد الأضحى المبارك 2021 وذلك في الساعات الأخيرة من شهر ذي القعدة، بعد استطلاع هلال الشهر الأخير من السنة الهجرية شهر ذي الحجة.

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هذا وتحتفل قطر والعالم الإسلامي في التاسع من ذي الحجة بيوم وقفة عرفات أحد أعظم أيام السنة الهجرية، ويوم العاشر من ذي الحجة هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تعتبر تلك الأيام الكريمة المباركة إجازة رسمية كل عام.

موعد عيد الأضحى في قطر 1442/2021

تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة 1442 في قطر مساء يوم الجمعة 29 ذي الحجة 1442، ليكون غدًا السبت 10 يوليو 2021 هو المتمم لشهر ذي القعدة، على أن يبدأ شهر ذي الحجة يوم الأحد 11 يوليو، ويوم وقفة عرفات سوف يصادف يوم الإثنين 19 يوليو، على أن يكون عيد الأضحى في قطر يوم الثلاثاء 20 يوليو 2021، كل عام وأنتم بخير.