موعد عيد الأضحى 1440/2019 وتاريخ غرة ذي الحجة ووقفة عرفات فلكيا في السعودية والإمارات والكويت

متى موعد عيد الأضحى 1440/2019 هو سؤال الجميع الآن كما يتساءل الكثيرين عن تاريخ وقفة عرفات وموعد غرة وأول أيام ذي الحجة في السعودية والإمارات والكويت فلكيا، وأول أيام عيد الأضحى يصادف يوم العاشر من شهر ذي الحجة من كل عام، وتوافق وقفة عرفة في التاسع من شهر ذي الحجة، وهي أيام كريمة وعظيمة، تشهد قيام المسلم بأحد أركان الإسلام الخمسة وهي “حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا”، كما يشهد شهر ذي الحجة أفضل ليالي العام وهي الليالي العشرة الأولى منه.

موعد عيد الأضحى 2019 فلكيا وتاريخ وقفة عرفات

يوم رؤية واستطلاع هلال شهر ذي الحجة 1440 سيكون يوم الخميس 29 ذي القعدة 1440 الموافق 1 أغسطس 2019، وطبقا للحسابات والتقديرات الفلكية سوف تتم مشاهدة هلال ذي الحجة مساء هذا اليوم، ليكون موعد وأول أيام شهر ذي الحجة هو يوم الجمعة 2 أغسطس 2019، ويكون يوم وقفة عرفات هو يوم السبت 10 أغسطس، ليكون أول أيام عيد الأضحى 2019 فلكيا في السعودية والإمارات والكويت وكل العالم هو يوم الأحد 11 أغسطس 2019.

المملكة العربية السعودية هي من تحدد موعد غرة وأول أيام شهر شوال من كل عام، ويتبعها كل العالم في هذا التوقيت، وذلك حتى يتفق الجميع في موعد ويوم وقفة عرفات وأيام عيد الأضحى وبها مناسك الحج، والسعودية تعتمد في تحديد بدايات الشهور الهجرية على الرؤية الشرعية وتحري الهلال بالعين المجردة أو عن طريق الوسائل المساعدة مثل المناظير، فتابعونا مع نتيجة الرؤية الشرعية.