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موعد عيد الأضحى 1441/2020 في السعودية والكويت والإمارات وقطر فلكيًا

بواسطة محمود عطا الله
موعد عيد الأضحى 2020 السعودية والكويت والإمارات

ننشر موعد أول عيد الأضحى 2020 في السعودية والكويت والإمارات وقطر فلكيًا وموعد غرة شهر ذي الحجة 1441 وتاريخ يوم وقفة العيد الكبير، هذا ويوافق تاريخ عيد الأضحي يوم العاشر من شهر ذي الحجة أحد الأشهر العظيمة والكريمة، ووقفة العيد الكبير هي يوم التاسع من ذي الحجة، هذا ولم تضح الصورة حتى الآن بخصوص موسم الحج، في ظل الظروف غير الجيدة والتي يمر بها العالم أجمع، هذا ومن الجدير بالذكر أن شهر ذي الحجة هو الشهر الثاني عشر والأخير من السنة الهجرية.

1 موعد عيد الأضحى 2020 السعودية والكويت والإمارات وقطر
2 موعد غرة ذي الحجة 2020-1441

موعد عيد الأضحى 2020 السعودية والكويت والإمارات وقطر

موعد غرة شهر ذي الحجة 1441 فلكيًا في السعودية ومعظم الدول العربية سوف يكون يوم الأربعاء 22 يوليو 2020، حيث ينتهي شهر ذو القعدة عن 30 يومًا وأخر أيام هذا الشهر الكريم سوف يكون يوم الثلاثاء 21 يوليو 2020، وعليه يكون تاريخ وقفة عرفات ووقفة العيد الكبير يوم 9 ذي الحجة 1441 الموافق يوم 30 يوليو 2020، وعليه يكون أول عيد الأضحى 2020 في السعودية والكويت والإمارات وقطر هو يوم الجمعة 31 يوليو 2020، كل عام وأنتم بخير.

موعد غرة ذي الحجة 2020-1441

على الرغم من التقدم الكبير في علم الفلك، إلا أن المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات وقطر وكل الدول العربية، تعتمد في تحديد بداية شهر ذي الحجة وبدايات كل الشهور الهجرية على الرؤية الشرعية واستطلاع الهلال بالعين المجردة أو بالمناظير، وعليه ينتظر الجميع نتيجة رؤية هلال ذي الحجة 1441 لتحديد أول عيد الأضحى 2020.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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