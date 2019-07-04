موعد عيد الأضحى 2019-1440 فلكياً في مصر والدول العربية

ترقب موعد عيد الأضحى 2019-1440 فلكياً، وموعد وقفة عرفة في مصر وأيضاً في بعض الدول العربية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، لحين استطلاع الرؤية الشرعية التي تصدر عن المؤسسات الدينة ومنها دار الفتاء المصرية، والمحكمة العليا في السعودية، حيث تتنظر الأسر المصرية والعربية معرفة موعد الاحتفال بعيد الأضحى، وكيفية تحديد أجازة العيد كي يتم الاستعداد للاحتفال بتلك المناسبة المباركة، والتي تأتي في قلب موسم الإجازات الصيفية.

تحدث أستاذ الشمس بمعهد البحوث الفلكية الدكتور محمد غريب إلى برنامج “صباح الورد” بقناة تن تي في، حول موعد عيد الأضحى المبارك 2019-1440 في مصر والدول العربية، خاصةً بحد ما حدث في استطلاع رؤية هلال عيد الفطر واختلاف الاحتفال بالعيد بين الدول، بجانب ذلك أشار لمدة إجازة العيد وفق الحسابات والتي قد تصل إلى 9 أيام وفق الحسابات المبدئية، في انتظار صدور القرارات الحكومية حول تحديد مدة اجازة العيد.

موعد عيد الفطر المبارك 2019

وفقا لما جاء في الحور الذي تحدث فيه الدكتور محمد غريب، أشار إلى موعد عيد الأضحى 1440 وفق الحسابات الفلكية، سيكون أول أيام عيد الفطر يوم 11 أغسطس 2019 فلكياً، وسيكون سوم وقفة عرفة السبت 9 أغسطس 2019 وفق التقديرات الفلكية.

أضاف أن مصر تترقب إعلام رؤية هلال ذو الحجة في المملكة العربية السعودية، ثم صدور بين دار الأفتاء المصرية، مؤكداً انه لن يكون هناك اختلاف كما حدث في استطلاع رؤية عيد الفطر 1440.