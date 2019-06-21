موعد عيد الأضحى 2019/1440 فلكيا في السعودية وتاريخ أول أيام شهر ذي الحجة، والعيد الكبير

موعد عيد الأضحى 2019/1440 في السعودية هو الموعد المرتقب والمنتظر من الجميع الآن حيث يتبع كل العالم السعودية في تحديد بداية شهر ذي الحجة، حيث نقدم لكم الآن تاريخ أول أيام عيد الأضحى في السعودية والعالم “العيد الكبير 2019” فلكيا، كما سنتابع معكم اعلان المحكمة العليا في السعودية بخصوص نتيجة التحري واستطلاع هلال شهر ذي الحجة 1440، حيث تعتبر المحكمة العليا هي الجهة المختصة بتحديد بدايات الشهور الهجرية في المملكة العربية السعودية.

موعد عيد الأضحى 2019/1440 فلكيا في السعودية

موعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة 1440 في السعودية لتحديد أول أيام العيد الكبير 2019 سيكون يوم 29 ذي القعدة الموافق يوم الخميس 1 أغسطس 2019، وطبقا للحسابات الفلكية سوف تتم مشاهدة “هلال ذي الحجة 1440” مساء هذا اليوم، ليكون يوم الجمعة 2 أغسطس هو الفاتح وغرة شهر شوال، ليكون موعد وقفة عرفات التاسع من شوال هو يوم السبت 10 أغسطس، وموعد أول أيام عيد الأضحى في السعودية سيكون يوم الأحد 11 أغسطس 2019.

إجازة عيد الأضحى 2019 ستكون كافية جدا لقضاء عطلة سياحية داخلية، وأيضا تكون كافية لقضاء عطلة سياحية خارجية في أي من الوجهات السياحية العالمية، حيث يفضل الكثيرين السفر خلال إجازة العيد الكبير في رحلات خارجية، ومن الوجهات السياحية المتميزة: دبي، صلالة بسلطنة عمان، شرم الشيخ، الغردقة بمصر، المدن السياحية في تونس، السياحة في المغرب ومدنها الرائعة ومنها مراكش، السياحة في إسبانيا أو جنوب غرب آسيا، ومنها السياحة في تايلاند.