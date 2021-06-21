موعد عيد الأضحى 2021 الكويت وأول أيام شهر ذي الحجة ووقفة عرفات 1442

شهر ذي الحجة هو أخر شهور السنة الهجرية وهو شهر كريم، حيث يشهد هذا الشهر أحد فرائض الإسلام وهي فريضة الحج، كما يشهد أيام كريمة مثل الأيام العشرة الأوائل منه، ويوم عرفات وعيد الأضحى، ونستعرض من خلال هذا التقرير موعد عيد الأضحى 2021 في الكويت، وموعد بداية شهر ذي الحجة فلكيًا في الدولة، وتعتبر أيام وقفة عرفات والعيد الكبير عطلة رسمية في الكويت مثلها مثل كل الدول العربية والإسلامية، ودائما ما تكون أيام عيد الأضحى فرصة لقضاء عطلة سياحية للأسرة لمن لم يذهب للحج هذا العام.

موعد عيد الأضحى 2021 في الكويت فلكيًا

هذا ويأتي أول أيام عيد الأضحى سنويًا في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، هذا وتقول الحسابات الفلكية أن شهر ذي القعدة 1442 في الكويت سوف يكون كامل العدة وينتهي عن 30 يوم، وعليه سوف يكون أول ذي الحجة في الكويت 2021 سوف يكون يوم الأحد 11 يوليو 2021، وعليه يكون يوم وقفة عرفات هو يوم الإثنين 19 يوليو، ليكون موعد عيد الأضحى في الكويت فلكيًا هو يوم الثلاثاء 20 يوليو 2021.

السعودية تُحدد موعد عيد الأضحى في الكويت والعالم

كل عام، تتبع كل دول العالم المملكة العربية السعودية في تحديد بداية شهر ذي الحجة وموعد عيد الأضحى، وذلك لسبب واحد وهو أن تتفق كل دول العالم الإسلامي في يوم وقفة عرفات، هذا اليوم العظيم، والذي يعتبر أفضل أيام السنة، هذا وتُحدد السعودية موعد بداية ذي الحجة 1442 عن طريق استطلاع الهلال شرعيًا بالعين المجردة أو بالمناظير، وسيتم الكشف عن موعد عيد الأضحى بشكل رسمي مساء يوم السبت 9 يوليو 2021.

صلاة العيد في مساجد الكويت

صلاة عيد الأضحى في الكويت 2021 سوف تُقام في المساجد وتحديدًا في المساجد النموذجية والتي قام فيها صلوات الجمعة من كل أسبوع، هذا وقد استقبلت تلك المساجد صلاة عيد الفطر الماضي، وتعتبر صلاة العيد هي عنوان الفرحة الحقيقة للعيد، حيث تعلو وجوه الجميع خلالها البهجة والسعادة، ويترقبها الجميع من العام للآخر، كل عام وأنتم بخير.