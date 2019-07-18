موعد عيد الأضحي المبارك 1440-2019 في جميع الدول العربية – أدعية يوم وقفة عرفات

مازلنا نتابع معكم زوارنا موعد عيد الاضحى المبارك حيث يبحث العديد على موعد عيد الاضحى 1440 وأول ايام عيد الاضحى 2019 بجميع الدول العربية والإسلامية (مصر والسعودية ولبنان والأردن والجزائر والمغرب والكويت وعمان وغيرها من البلاد التي يتواجد بها المسلمون حيث التعرف على تاريخ عيد الاضحى المبارك .

ومن خلال حرصنا من موقع “كلمة دوت أورج” فقد جهزنا ذلك التقرير المفصل ليغطي جميع مايدور في أذهانكم على موعد وقفة عرفات 1440 ، حيث يستقبل المسلمون قريبا وقفة عرفة 2019/1440 وهو اليوم السابق لأول أيام عيد الأضحى.

موعد عيد الأضحي المبارك 1440

ينتظر كافة المسلمون بجميع أنحاء العالم موعد عيد الأضحى المبارك 1440 للاحتفال به، حيث تتعدد مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك بجميع الدول وتجتمع جميعها على الشعور بالبهجة والسرور خاصة للحجاج الذين يؤدون مناسك الحج، حيث تتعدد مظاهر الاحتفال بالعيد من ذبح الأضاحي والخروج والفسح بالحدائق والمتنزهات وزيارة الأقارب والأصدقاء وشراء لوازم العيد وغيرها من العادات والتقاليد.

موعد أول أيام عيد الاضحى 2019/1440

نتابع معكم زوارنا الكرام على أول أيام عيد الأضحى المبارك هذا العام بالدول العربية والإسلامية بالإضافة أيضا لأول أيام ذي الحجة 1440 وموعد يوم عرفة 2019.

وقفة عرفة في مصر والسعودية

يستعد المسلمون في مصر والسعودية لاستقبال عيد الأضحي واستقبال وقفة عرفات، حيث يستعدون لشراء الأضحية لذبحها بعد صيام يوم عرفة، وقد أكد الدكتور “محمد غريب” أستاذ أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية أن غرة ذي الحجة ستكون يوم الجمعة 2 أغسطس وسيكون يوم عرفة هو يوم السبت 10 أغسطس ليكون يوم الأحد 11 أغسطس هو أول أيام العيد فلكياً ليستمر حتى 14 أغسطس.

ومن المقرر أن تستطلع دار الإفتاء هلال شهر ذي الحجة خلال وقت قريب جداً، حيث أننا أوردنا لكم الموعد وفقا للحسابات الفلكية.

أدعيه الرسول يوم عرفه

يفضل الدعاء بصوت منخفض والخضوع وكتره الاستغفار فمن اهم ما كان يدعو به الرسول صل اللهم وسلم عليه كان دائما يقول هذا الدعاء {اللهم لك الحمد كالذي نقول، وخيرا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، اليك مابي ولك ربي تراثي، اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر، ووسوسه الصدر وشتات الامر، اللهم اني اعوذ بك مما تجئ به الريح}

ومن المستحب في يوم عرفه غير كثره الدعاء فلابد من الاكثار في الاستغفار والتكبير والحمد وليخشع الانسان ففضل هذا اليوم لا يعوض .