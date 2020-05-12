نستعرض معكم موعد عيد الفطر في السودان 2020- 1441 فلكيًا وموعد غرة شهر شوال الكريم طبقًا للحسابات الفلكية أيضًا، وذلك بعدما دخلنا في الأيام الأخيرة من شهر رمضان شهر البركة والرحمة والمغفرة والخير الوفير، وبعد نهاية رمضان تأتي أول أيام عيد الفطر السعيد، هذا ويأتي العيد هذا العام وسط أجواء صعبة ليست على السودان فقط ولكن على مستوى العالم، لما تشهده تلك الأيام من صعوبات على الصحة العامة.

موعد عيد الفطر 2020 في السودان فلكيًا

موعد يوم الرؤية في السودان سوف يكون يوم السبت 29 رمضان 1441 الموافق 23 من شهر مايو 2020 ميلاديًا، وتؤكد الحسابات الفلكية الدقيقة، أنه سوف يتم رؤية هلال شهر شوال 1441 مساء يوم السبت، ليكون شهر رمضان فلكيًا بالسودان غير كامل العدة وينتهي عن 29 يومًا، ويكون موعد أول عيد الفطر 2020 في السودان وغرة شوال 1441 فلكيًا هو يوم الأحد 24 مايو 2020.

استطلاع الهلال يُحدد أول عيد الفطر 2020 السودان

على الرغم من التقدم الكبير في علم الفلك والحسابات الفلكية، إلا أن السودان وكل الدول العربية، تعتمد في تحديد بدايات الشهور الهجرية وتحديد موعد أول عيد الفطر على الرؤية الشرعية واستطلاع الهلال عن طريق العين المجردة أو بالوسائل المساعدة الأخرى، وعليه ننتظر نتيجة رؤية الهلال بالسودان يوم السبت 29 مايو 2020 لتحديد أول العيد وغرة شوال.