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موعد عيد الفطر 2020 في ليبيا وغرة شهر شوال 1441

بواسطة محمود عطا الله
موعد عيد الفطر ليبيا 2020 موعد عيد الفطر ليبيا 2020

ننشر موعد عيد الفطر في ليبيا 2020 وموعد أول أيام وغرة شهر شوال 1441 الكريم فلكيًا وذلك بعد دخولنا في الأيام الأخيرة من شهر رمضان الفضيل، وأول أيام عيد الفطر في ليبيا 2020 هو الموعد المرتقب من العام للأخر حتى يعيش الجميع فرحة العيد الصغير وفرحة الفطر بعد شهر من الصيام والقيام خلال شهر رمضان، اللهم تقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وأعمالهم الصالحة.

موعد عيد الفطر 2020 في ليبيا فلكيًا

بدأ شهر رمضان 1441 في ليبيا هذا العام يوم الجمعة 24 أبريل 2020، وسوف يكون موعد رؤية هلال عيد الفطر وشهر شوال يوم الجمعة 22 مايو 2020 الموافق 29 من شهر رمضان 1441، وتؤكد الحسابات الفلكية الدقيقة، أنه سوف يتعذر رؤية هلال العيد مساء يوم الجمعة، ليكون السبت 23 مايو هو المتمم لشهر رمضان، الذي سيكون كامل العدة 30 يومًا، وعليه يكون أول عيد الفطر 2020 في ليبيا وغرة شوال 1441 فلكيًا يوم الأحد 24 مايو 2020.

الرؤية الشرعية تحدد موعد أول عيد الفطر 2020 في ليبيا

على الرغم من التقدم الكبير في علم الفلك والحسابات الفلكية، إلا أن ليبيا وكل الدول العربية تعتمد في تحديد بدايات الشهور الهجرية ومنها موعد غرة شوال على الرؤية الشرعية واستطلاع الهلال بالعين المجردة او بالوسائل المساعدة مثل المناظير، وذلك من خلال بعثات رسمية شرعية لاستطلاع الهلال، وعليه سوف تُعلن ليبيا عن موعد عيد الفطر 2020 مساء يوم الجمعة 22 أبريل.

موعد عيد الفطر 2020 في ليبيا
يوم الرؤية الشرعية بالتاريخ الميلادي الجمعة 22 مايو 2020
موعد أخر رمضان فلكيًا السبت 23 مايو 2020
موعد أول عيد الفطر  فلكيًا الأحد 24 مايو 2020
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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