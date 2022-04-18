موعد فتح الزيارات العائلية في الكويت

بواسطة محمود عطا الله
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ينتظر الكثيرون من الوافدين قرار فتح تأشيرات الزيارات العائلية منذ فترة طويلة، وبالفعل كشفت عدة تقارير صحفية اليوم، عن موعد فتح الزيارات العائلية للكويت، هذا ومن الجدير بالذكر أن تأشيرة الزيارات العائلية للكويت قد تم وقفها منذ أكثر من عامين.

موعد فتح الزيارات العائلية للكويت

قالت عدة تقارير صحفية نقلا عن مصدر أمني، أنه سوف يكون موعد فتح الزيارات العائلية في الكويت، من يوم الأحد 8 مايو 2022، أي بعد نهاية عطلة عيد الفطر 2022، وقرار إعادة فتح التأشيرات العائلية للكويت له أهداف أسرية وعائلية، كما أنه أيضًا يساهم في زيادة الحركة التجارية بالبلاد.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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