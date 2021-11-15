موعد مباراة الإمارات ولبنان غدًا الثلاثاء والقنوات الناقلة في تصفيات كأس العالم

يحل منتخب الإمارات ضيفًا على منتخب لبنان يوم الغد الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 في مباراة الجولة السادسة من المجموعة الأولى في تصفيات آسيا المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، كلا المنتخبين لديهم هدف واحد وهو الفوز بنقاط اللقاء الثلاثة، للتمسك بأخر فرصة في التأهل إلى نهائيات كأس العالم القادمة، هذا ويذكر أن نتيجة لقاء الإمارات ضد لبنان في الدور الأول والتي أُقيمت على ملعب زعبيل بمدينة دبي قد شهدت التعادل بين المنتخبين.

موعد مباراة الإمارات ولبنان والقنوات الناقلة