موعد ورابط الاستعلام عن نتائج قرعة الحج 2020 المغرب | رابط موقع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب

نتائج قرعة الحج 2020 المغرب والتي يترقبها الكثير من المواطنين المُتقدّمين للحج في المغرب الشقيقة ويبحثون عن معرفة متى اعلان نتائج قرعة الحج المغرب 2019، والاعلان عن مسابقة الحج في المغرب لحج العام 2019 أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب عن تحديد القوائم النهائية الفائزة بموسم الحج 1441 – 2019 خلال أيام على أن يتم عمل القرعة في الفترة بين 10 يونيو حتى 21 يونيو الجاري لتحديد القوائم النهائية بأسماء الفائزين بالحج، ويبحث كل من تقدم لأداء الحج لهذا العام 1441 عن موعد الإعلان عن أسماء الفائزين في نتائج قرعة الحج 2019 بالمغرب

نتائج قرعة الحج 2020 المغرب

فور الانتهاء من قرعة الحج 2020 سيتم الإعلان عن القوائم النهائية التي ستضم أسماء الفائزين في قرعة الحج 2019 بالمغرب، يذكر أنه قد تم فتح باب التقديم في التسجيل في قرعة الحج 2020– 1441 بالمغرب هذا العام في يوم الاثنين الموافق 25 رجب 1440 هـ و 1 أبريل 2019 م، واستمر التقديم لمدة اثنى عشر يومًا وانتهى يوم الجمعة الموافق 6 شعبان 1440 هـ و 12 أبريل من نفس العام.

اعلان نتائج قرعة الحج المغرب 2020

كرما أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب أن موعد الإعلان عن أسماء الفائزين في نتائج قرعة الحج 2020– 1441 بالمغرب سيكون فور الانتهاء من قرعة الحج التي بدأت بالفعل منذ أيام في هذا الشهر فقد بدأت القرعة يوم 10 يونيو الجاري على أن تنتهي يوم الجمعة المقبل الموافق 21 يونيو 2019، وسوف يتم الإعلان بعدها عن الكشوفات النهائية بأسماء الفائزين في قرعة الحج 2020 بالمغرب

رابط استعلام عن نتائج قرعة الحج 2020 المغرب

ويمكنكم الاطلاع على النتائج فور ظهورها عبر الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمغرب، و الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، وموقع الديوان الوطني للحج والعمرة وذلك بعد اعتمادها رسميًا من قبل الوزارة ورفعها على الموقع المخصص لذلك.