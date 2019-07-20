موعد وقفة عرفات 1440 في مصر والسعودية والدول العربية وموعد عيد الأضحى 2019

من أهم الأيام وأفضلها على الإطلاق إلى الله سبحانه وتعالى هو يوم وقفة عرفات وهو اليوم الذي يُتم فيه الحجاج مناسك الحج، ويؤدون فيه ركن الحج الأعظم ولذلك ينبغي على جميع الحجاج الوصول إلى الأراضي المقدسة قبل يوم عرفة حتى يكون أمامهم الوقت لأداء جميع المناسك، وسوف نتعرف على موعد وقفة عرفات 2019 في جميع الدول العربية.

موعد وقفة عرفات

حينما يبدأ شهر ذي الحجة تبدأ معه النفحات الإسلامية العطرة، حيث أن شهر ذي الحجة هو الشهر الذي يوجد فيه يوم وقفة عرفات، ويوم عرفات واحد في جميع الدول العربية والدول الأجنبية، وتحدده المملكة العربية السعودية، وتسير وفقه جميع الدول الأخرى، حيث أن السعودية هي المكان الذي يلجأ إليها الحجاج لأداء الحج والعمرة.

وبما أن العيد من المسلمين يترقب وينتظر التعرف على موعد وقفة عرفات وبالتالي معرفة أول أيام عيد الأضحى المبارك، فإن الهيئة الفلكية أطلقت العديد من التصريحات أن وقفة يوم عرفة ستكون: الأحد 11 أغسطس 2019، وهي التي توافق 9 ذي الحجة 1440 هجريًا.

أول أيام عيد الأضحى المبارك 2019

وبناء على التصريحات التي صدرت من هيئة الحسابات الفلكية فإن موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الاثنين 12 أغسطس 2019، وتستمر عطلة عيد الأضحى 2019 حتى يوم الخميس من نفس الأسبوع.

والجدير بالذكر أن المسلمين في كل مكان يرغبون بالتعرف على موعد عيد الأضحى ووقت عرفات لإظهار مظاهر الاحتفال بالأعياد، وخصوصًا وأن عيد الأضحى هو عيد الذبح، فهناك الكثير يذبحون الأضحية، ويهتمون بذلك كل عام، والبعض الآخر يخرج إلى العديد من الأماكن للتنزه والاستمتاع بالأماكن السياحية والمنتزهات.

فكل عام وأنت بخير، وأعاد الله علينا وعليكم عيد الأضحى وغيره من الأعياد بالخير واليمن والبركات.