Take a fresh look at your lifestyle.


موعد 1 محرم 1442 في الكويت – نتيجة استطلاع هلال السنة الهجرية الجديدة 2020

بواسطة محمود عطا الله
موعد 1 محرم 1442 الكويت موعد 1 محرم 1442 الكويت

نستعرض معكم نتيجة استطلاع هلال السنة الهجرية الجديدة 1442-2020 وأول أيام المحرم وعام إسلامي جديد على كل العالم، حيث سنجيب من خلال هذا التقرير عن السؤال الذي يشغل تفكير الجميع في الكويت وهو “متى موعد 1 محرم 1442 في الكويت؟”، وذلك مع دخولنا في الساعات الأخيرة من السنة الهجرية وأخر شهورها شهر ذي الحجة، واليوم الأربعاء هو يوم الرؤية الشرعية، حيث توجهت البعثات الشرعية إلى مختلف جهات البلاد لاستطلاع وتحري الهلال.

موعد 1 محرم 1442 في الكويت

ظهرت نتيجة استطلاع هلال شهر المحرم 1442 في الكويت، وتحددت بداية السنة الهجرية الجديدة في الدولة، وقد تم بالفعل ثبوت رؤية هلال السنة الهجرية الجديدة مساء اليوم الأربعاء 29 ذي الحجة 1441 الموافق يوم الأربعاء 19 أغسطس 2020، وعليه يكون أول محرم 1442 في الكويت هو يوم الخميس 20 أغسطس 2020 وبداية سنة هجرية جديدة، مع تمنياتنا أن تكون السنة الجديدة سنة خير، وأن نكون فيها أقرب إلى الخالق، ونجمع خلالها أكبر قدر من الحسنات، اللهم آمين.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

رابط نتائج الفرز الأول القبول الموحد 2020 سلطنة عُمان – ظهرت

أخبار العالم

خطوات استخراج شهادة ميلاد الكويت

أخبار العالم

أوقات استلام البطاقة المدنية بالجهراء، جنوب السرة، فرع المدنية الجديد بالصباحية…

أخبار العالم

هل هيئة المعلومات المدنية عطلة غدًا الخميس بمناسبة رأس السنة الهجرية؟

أخبار العالم

من هو بدر بن حمد البوسعيدي؟.. تعرف إلى وزير خارجية عُمان الجديد والسيرة الذاتية له من…

أخبار العالم

رابط حجز موعد هيئة المعلومات المدنية الفرع الجديد بالصباحية محافظة الأحمدي وأوقات…

أخبار العالم

الكويت تُعلن عن موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1442

أخبار العالم

الأوراق المطلوبة استخراج شهادة ميلاد لمولود كويتي من السجل المركزي للمواليد بالخطوات

أخبار العالم

بدء تسليم البطاقات المدنية الجاهزة من فرع هيئة المعلومات المدنية الجديد بالأحمدي-…

أخبار العالم

الرقم الآلي لفرع هيئة المعلومات المدنية بمحافظة الأحمدي الجديد


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.