موعد 1 محرم 1442 في الكويت – نتيجة استطلاع هلال السنة الهجرية الجديدة 2020

نستعرض معكم نتيجة استطلاع هلال السنة الهجرية الجديدة 1442-2020 وأول أيام المحرم وعام إسلامي جديد على كل العالم، حيث سنجيب من خلال هذا التقرير عن السؤال الذي يشغل تفكير الجميع في الكويت وهو “متى موعد 1 محرم 1442 في الكويت؟”، وذلك مع دخولنا في الساعات الأخيرة من السنة الهجرية وأخر شهورها شهر ذي الحجة، واليوم الأربعاء هو يوم الرؤية الشرعية، حيث توجهت البعثات الشرعية إلى مختلف جهات البلاد لاستطلاع وتحري الهلال.

موعد 1 محرم 1442 في الكويت

ظهرت نتيجة استطلاع هلال شهر المحرم 1442 في الكويت، وتحددت بداية السنة الهجرية الجديدة في الدولة، وقد تم بالفعل ثبوت رؤية هلال السنة الهجرية الجديدة مساء اليوم الأربعاء 29 ذي الحجة 1441 الموافق يوم الأربعاء 19 أغسطس 2020، وعليه يكون أول محرم 1442 في الكويت هو يوم الخميس 20 أغسطس 2020 وبداية سنة هجرية جديدة، مع تمنياتنا أن تكون السنة الجديدة سنة خير، وأن نكون فيها أقرب إلى الخالق، ونجمع خلالها أكبر قدر من الحسنات، اللهم آمين.