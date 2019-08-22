متى موعد 1 محرم 2019 فلكيا في الإمارات هو سؤال الجميع في الدولة الان بعدما تم الإعلان رسميا عن موعد إجازة رأس السنة الهجرية الجديدة 1441، هذا ونقدم لكم موعد 1 محرم 2019 بالإمارات طبقا للحسابات الفلكية، وسنتابع معكم نتيجة الرؤية الشرعية واستطلاع هلال المحرم والعام الهجري الجديد بالإمارات، وكانت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية قد أعلنت، أن إجازة رأس السنة الهجرية 2019 بالدولة لكل الوزارات والجهات الاتحادية هي يوم 1 محرم 1441 وبما يوافق ذلك في التاريخ الميلادي.

موعد 1 محرم 2019 في الإمارات فلكيا

طبقا للحسابات الفلكية، شهر ذي الحجة 1440 سيكون 29 يوما، وأخر أيامه هو يوم الجمعة 30 أغسطس 2019، وأن موعد ويوم 1 محرم 2019 بالإمارات هو يوم السبت 31 أغسطس 2019، وعليه تكون الإجازة فلكيا السبت، لكن بعض التقارير الفلكية التي ظهرت مؤخرا تقول أن أول محرم سيكون يوم الأحد وإذا صح هذا تكون الإجازة الأحد.

الأمر الذي سيحسم تاريخ 1 محرم 2019 بالإمارات، هو الرؤية الشرعية واستطلاع هلال أول محرم 1441 وأول السنة الهجرية الجديدة، ويتم الاستطلاع وتحري هلال محرم عن طريق العين المجردة أو باستخدام الوسائل المساعدة مثل المناظير، ويوم الرؤية سيكون مساء يوم الجمعة 30 أغسطس 2019، وسنتابع معكم نتيجة استطلاع هلال المحرم 2019 رسميا، وعليه نحدد يوم الإجازة ويوم بداية الدراسة في الإمارات.