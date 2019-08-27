موعد 1 محرم 2019 في الكويت.. وتاريخ إجازة رأس السنة الهجرية 1441

متى يصادف 1 محرم في الكويت ومتى موعد 1 محرم 2019 بالكويت بالتاريخ الميلادي ومتى موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1441 هي أسئلة تشغل تفكير الجميع بالدولة الان سنجيب عنها من خلال هذا التقرير، هذا وقد دخلنا في الساعات الأخيرة من شهر شهر الحجة للعام الهجري 1440، واقتربنا من موعد بداية السنة الهجرية الكريمة 1441 وبدايتها مع شهر المحرم أحد الشهور الحرم الكريمة والعظيمة.

موعد 1 محرم 2019 في الكويت فلكيا

يوم رؤية واستطلاع هلال شهر محرم 2019 وهلال السنة الهجرية الجديدة هو مساء يوم الجمعة 29 من شهر ذي الحجة 1440 الموافق 30 أغسطس 2019، وطبقا للحسابات الفلكية ستتم مشاهدة هلال شهر المحرم 2019 مساء هذا اليوم، وعليه وفلكيا سيكون موعد 1 محرم 2019 بالكويت هو يوم السبت 31 أغسطس 2019، لكن ظهرت تقارير فلكية مؤخرا تؤكد أن أول محرم 2019 سيكون يوم الأحد 1 سبتمبر.

نتيجة الرؤية الشرعية تحدد موعد 1 محرم 2019 بالكويت

هذا وتعتمد الكويت في تحديد بدايات الشهور الهجرية على الرؤية الشرعية، وتتم الرؤية الشرعية واستطلاع الهلال والتحري عن طريق العين المجردة او باستخدام الوسائل المساعدة مثل المناظير، وسيتم تحري هلال المحرم مساء يوم الجمعة 30 أغسطس عن طريق بعثات شرعية ورسمية، فتابعونا مع النتيجة.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2019-1441 بالكويت

كل عام وأنتم بخير.