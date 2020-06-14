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موقع التعليم الكويتي عن بُعد ekwti “المنصة التعليمية الجديدة”

بواسطة محمود عطا الله
رابط المنصة التعليمية الكويت رابط المنصة التعليمية الكويت

رابط المنصة التعليمية الجديدة في الكويت تم تدشينها وبداية عملها رسميًا اليوم الإثنين 15 يونيو 2020 مع بداية المرحلة الثالثة من التعليم عن بُعد ضمن خطة وزارة التعليم، وأكدت وزارة التربية أن موقع التعليم الجديد إي كويتي ekwti يُقدم ما يقرب من 81 ألف سؤال في كافة المواد الدراسية والتعليمية، كما يوجد في المنصة التعليمية آلية لمتابعة نشاط الطالب وتقوم بتقييم الأداء للطالب في منظومة التعليم عن بُعد.

1 موقع التعليم الكويتي الجديد “المنصة التعليمية”
2 التسجيل على رابط منصة التعليم الكويت ekwti

موقع التعليم الكويتي الجديد “المنصة التعليمية”

من مزايا المنصة التعليمية الجديدة في الكويت توفير أكثر من 500 مصدر تعلم في خدمة متميزة وكبيرة تقدمها وزارة التربية، هذا وقد قامت وزارة التربية بتنظيم دورات لتدريب المُعلمين والمُعلمات على استخدام المنصة التعليمية الجديدة لتقديم الشروحات والمناقشات من خلاله، رابط المنصة التعليمية الكويت هو:
ekwti.com
ومن مزايا موقع التعليم الجديد، تحقيق التواصل عن بُعد بين المُعلم والطالب، وذلك من خلال الفصول الافتراضية، هذا ومن المرتقب أن تحقق المنصة نجاح كبير في تحقيق تعليم ناجح.

التسجيل على رابط منصة التعليم الكويت ekwti

  • تبدأ عملية تفعيل حسابات المُعلمين على المنصة التعليمية الكويت الجديدة وذلك يومي الإثنين والثلاثاء 15 و16 يونيو 2020.
  • من يوم الأربعاء 17 يونيو حتى السبت 20 يونيو 2020 تدريب المُعلمين والموجهين ورؤساء الأقسام على استخدام موقع التعليم الجديد إي كويتي.
  • يوم الأحد 21 يونيو 2020 بدء تدريب طلاب الثاني عشر.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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