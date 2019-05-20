موقع الحجز في حملات الحج الداخلي 1440 للمواطنين والمقيمين “المسار الإلكتروني لحجاج الداخل”

موقع الحجز في حملات الحج الداخلي 1440 يبحث عنه الكثيرون الراغبون في أداء الحج 2019 من المواطنين والمقيمين بالسعودية لهذا العام، حيث أعلنت وزارة الحج والعمرة رسميا بداية التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 من خلال موقع المسار الرسمي على شبكة الإنترنت، وتبدأ عمليات التسجيل من الساعة 3 عصر اليوم الإثنين 15 رمضان 1440 الموافق 20 مايو 2019، حيث يقوم الراغب في أداء مناسك الحج الداخلي خلال تلك المرحلة الأولى بالحجز المبدئي، والتسجيل واختيار 5 باقات من البرامج المتاحة حسب رغباته.

المرحلة الثانية من الحجز في حملات الحج الداخلي 1440 تكون عبارة عن تأكيد الحجز وإتمامه، وتبدأ من 1 ذي القعدة 1440 وحتى يوم 7 ذي الحجة 1440، ويوفر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 2019 التعاقد مع شركات السياحة الدينية والحج إلكترونيا مع الشركات المعتمدة والمرخصة من قبل وزارة الحج والعمرة، كما يوفر الموقع خدمة شراء الأضاحي.

موقع الحجز في حملات الحج الداخلي 1440 المسار الإلكتروني لحجاج الداخل

وأعلنت وزارة الحج أن الجهة الوحيدة المختصة بحجز حملات الحج الداخلي 1440 هي المسار الإلكتروني، وحذرت الوزارة من دفع أي مبالغ مالية خارج المسار، كما حذرت من التعاقد مع شركات خارج المسار، مؤكدة أن الشركات التي تعمل خارج المسار هي شركات وهمية، ورابط موقع التسجيل هو:

موقع الحجز في حملات الحج الداخلي 1440 المسار الإلكتروني

حج مبرور وذنب مغفور للجميع.