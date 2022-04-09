موقع السارية عبر www.alsarya.com وخطوات التسجيل في المسابقة الكترونيا

يسمح برنامج السارية للجميع القيام بالتسجيل عبر www.alsarya.com وهو الموقع الالكتروني لمسابقة السارية البحرين حيث يتم إدخال بيانات المشترك على الموقع المذكور ثم النقر على شارك، وذلك التسجيل يدرج المشتركين في نظام السحب الذي يقتضي بموجبه الدخول في مسابقة الأسئلة اليومية والذي من الممكن ربح ما يصل إلى 500 دينار وتقل الجائزة الى 300 BHD للسؤال الثاني و150 دينار للسؤال الأول.

أوضحت اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي كيفية التسجيل في برنامج السارية 2022 عبر الانتقال الى موقع السارية وهو www.alsarya.com لبدء تسجيل المعلومات المطلوبة عبر الرابط الالكتروني السابق والذي يشمل إدخال الاسم كاملاً ورقم الهاتف والرقم الشخصي والعنوان والمنطقة، ثم انقر فوق شارك.

برنامج السارية 2022

برنامج السارية الموسم الثالث ينطلق طوال شهر رمضان وحتى ثالث ايام العيد لتقديم جوائز نقدية بالإضافة الى جوائز السيارات.

تصل الجوائز النقدية بمجملها في الحلقة الواحدة إلى 3000 دينار

إلى جانب الجوائز العينية الأخرى.

شركة الاتصالات الوطنية بتلكو من رعاة برنامج السارية حيث تقوم بتخصيص الجوائز النقدية من جانبها.

برنامج السارية يقام حاليا في منطقة سوق البراحة الواقع بديار المحرق وتشرف عليه الجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي

برنامج السارية من تقديم حسن ومحمد وزميلته نيلة جناحي والفنانة القديرة سلوى بخيت(أم هلال)

يُقدم برنامج السارية يومياً على شاشة تلفزيون البحرين والتوقيت المتزامن للعرض يكون من الساعة العاشرة مساء حتى الحادية عشر.

طريقة الاشتراك في مسابقة السارية

يتم الولوج إلى www.alsarya.tv وبدء التسجيل

عبر إدخال الاسم الكامل

وكذلك كتابة رقم الهاتف المحمول الخاص بالمشترك كوسيلة للتواصل معه في حال تم اقتراعه.

تدوين الرقم الشخصي CPR

إدخال العنوان، حدد المنطقة التي تعيش بها

أخيراً، يتم اختيار شارك

موقع السارية

تم إتاحة الموقع الخاص لـ مسابقة السارية عبر الأنترنت لكي يتمكن الراغب بالانضمام في المسابقة الرمضانية من الاستفادة بتسجيله الكترونياً بإتباع الخطوات الموضحة أعلاه، والرابط المذكور التابع لمسابقة السارية البحرين هو الوسيلة الوحيدة لدخول سحوبات الجوائز النقدية حيث وصل حتى الآن 5,719,323 مُسجِل في مسابقة السارية عبر موقعها.