“موقع السومرية نيوز” نتيجة الصف السادس الإبتدائي الفصل الدراسي الثاني الدور الأول 2019 في العراق والمحافظات المختلفة

بعد حالة من القلث والخوف، ظهرت نتائج السادس ابتدائي العراق 2019 الدور الاول بالمحافظات العراقية، و يمكن الآن لطلاب الصف السادس الابتدائى بالعراق الاستعلام عن نتائج الامتحانات ، وقد اعتمدت وزارة التربية العراقية نتائج السادس الابتدائي فى بعض المحافظات العراقية وذلك عقب انتهاء بعض اللجان من عمليات التصحيح والمراجعة النهائية ، ورصد درجات الامتحانات سيتم الاعلان عن نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي 2019 الدور الاول بالعراق عبر المواقع الرسمية والغير رسمية المخصصة لظهور النتيجة، لذلك سنوفر لكم روابط نتائج السادس بالمحافظات .

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس ابتدائي 2019 بالعراق

يمكنكم الاستعلام عن نتائج السادس ابتدائي الدور الأول للعام الدراسي 2018-2019 بجميع المحافظات العراقية عقب الإعلان عنها عبر موقع وزارة التربية والعراقية وقناة تليكرام وموقع النجاح وموقع ناجح من خلال روابط تساعدكم على معرفة نتائج الصف السادس بالعراق:

رابط موقع وزارة التربية العراقية

رابط موقع ناجح

رابط موقع النجاح

موقع السومرية نيوز

شبكة أخبار الناصرية

روابط نتائج السادس الابتدائي 2019

مازال طلاب الصف السادس الابتدائي في العراق يبحثون عن نتائج امتحاناتهم، فى بعض محافظات العراق حيث قد ظهرت نتائج الامتحانات في بعض المحافظات، ففى حال مواجهة أي صعوبات فى معرفة النتيجة ، قوموا بترك تعليق وسنقوم بإرسال نتيجة السادس ابتدائي 2019 بالعراق عقب ظهورها على الفور.