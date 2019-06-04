“موقع السومرية نيوز” نتيجة الصف السادس الإبتدائي الفصل الدراسي الثاني الدور الأول 2019 في العراق والمحافظات المختلفة

بعد حالة من القلث والخوف، ظهرت نتائج السادس ابتدائي العراق 2019 الدور الاول بالمحافظات العراقية، و يمكن الآن لطلاب الصف السادس الابتدائى بالعراق الاستعلام عن نتائج الامتحانات ، وقد اعتمدت وزارة التربية العراقية نتائج السادس الابتدائي فى بعض المحافظات العراقية وذلك عقب انتهاء بعض اللجان من عمليات التصحيح والمراجعة النهائية ، ورصد درجات الامتحانات سيتم الاعلان عن نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي 2019 الدور الاول بالعراق عبر المواقع الرسمية والغير رسمية المخصصة لظهور النتيجة، لذلك سنوفر لكم روابط نتائج السادس بالمحافظات .
- رابط موقع وزارة التربية العراقية
- رابط موقع ناجح
- رابط موقع النجاح
- موقع السومرية نيوز
- شبكة أخبار الناصرية
روابط نتائج السادس الابتدائي 2019
- نتائج السادس الابتدائي 2019 الرصافة االأولى نتائج السادس الابتدائي 2019 الرصافة الثانية نتائج السادس الابتدائي 2019 الرصافة الثالثة نتائج السادس الابتدائي 2019 الكرخ الاولى
نتائج السادس ابتدائي 2019 الكرخ الثانية
نتائج السادس الابتدائي 2019 الكرخ الثالثة
نتائج السادس الابتدائي 2019 المثنى
نتائج امتحانات السادس الابتدائي 2019 دهوك
نتائج السادس الابتدائي 2019 كربلاء
نتائج السادس الابتدائي 2019 ديالى
نتائج الصف السادس الابتدائي 2019 كربلاء
نتائج السادس الابتدائي 2019 النجف الاشرف
نتائج السادس ابتدائي 2019 صلاح الدين
نتائج الصف السادس الابتدائي 2019 ذي قار
نتائج السادس الابتدائي 2019 بابل
نتائج السادس ابتدائي 2019 ميسان
مازال طلاب الصف السادس الابتدائي في العراق يبحثون عن نتائج امتحاناتهم، فى بعض محافظات العراق حيث قد ظهرت نتائج الامتحانات في بعض المحافظات، ففى حال مواجهة أي صعوبات فى معرفة النتيجة ، قوموا بترك تعليق وسنقوم بإرسال نتيجة السادس ابتدائي 2019 بالعراق عقب ظهورها على الفور.
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