موقع اللوتري dvlottery.state.gov استعلام نتيجة قرعة الهجرة إلى أمريكا 2020

نتيجة اللوتري Lottery 2020 أو ما تُعرف باسم نتائج قرعة الهجرة إلى أمريكا هو ما يبحث عنه الآن الآلاف ممن تقدموا إلى قرعة الهجرة للولايات المتحدة الأمريكية، حيث أن وزارة الهجرة الأمريكية كانت قد فتحت في شهر أكتوبر من العام الماضي 2018 باب تقديم طلبات الهجرة أمام المواطنين في الدول العربية المسموح لها بالتقديم على قرعة الهجرة إلى أمريكا في يوم الثالث من شهر أكتوبر، حيث استمر التقديم لغاية يوم السابع من نوفمبر من العام ذاته.

وزارة الخارجية الأمريكية دائماً ما تقوم باعلان نتائج اللوتري في يوم السابع من مايو من كل عام، وهو بحسب ما هو متبع من قبل الوزارة، إلا أنه كان يتم في بعض الأعوام تأخير ظهور نتائج اللوتري ليوم الخامس عشر من الشهر ذاته.

رابط موقع اللوتري

وقد تم بالأمس الثلاثاء الاعلان عن نتائج اللوتري 2020 عبر الموقع الخاص بنتائج اللوتري، وذلك عن طريق الرقم التسجيلي الخاص بكم، ويمكنكم الآن الاستعلام عن نتائج اللوتري عبر زيارة موقع dvlottery.state.gov والذي يُتيح لكم من خلاله الاستعلام عن نتائج اللوتري بالرقم التأكيدي ورمز التحقق فقط، حيث يقوم المتقدم بالدخول للموقع، ومن ثم كتابة الرقم التأكيدي الخاص به، ورمز التحقق، واستكمال المطلوب منه مثل كتابة الاسم الأخير، وتاريخ الميلاد الخاص بالمتقدم، وفي حال أن اسم المتقدم قد أتى، فيمكنكم انتظار الخطاب الثاني، والذي سيحدد موعد إجراء الكشف الطبي والمقابلة الشخصية.

وفي حال عدم عمل الموقع معكم فيمكنكم المحاولة في وقت لاحق، حيث أن الموقع في بعض الأحيان قد يتعرض لحالة من عدم إمكانية تصفحه بسبب الضغط الشديد بعد الاعلان عن النتائج.