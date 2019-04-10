موقع المسار الإلكتروني للتسجيل في حملة “حج الداخل 1440”

رابط موقع المسار الإلكتروني لتسجيل حجاج الداخل في حملات حج الداخل 1440 يسأل عنه الجميع من الراغبين في أداء الحج لهذا العام من المواطنين والمقيمين بالسعودية، ومن المرتقب أن يتم فتح باب التسجيل في حج الداخل 1440 خلال الفترة القليلة القادمة، حيث ينتظر الجميع الآن في الداخل إعلان وزارة الحج والعمرة بخصوص فتح المسار الإلكتروني للتسجيل، كأول خطوة للحصل على تصاريح الحج، هذا ويقدم المسار الإلكتروني للحج الداخلي كل الخطوات، ويتضمن أيضا خطوة التعاقد مع شركة السياحة عبر المسار أيضا، حيث ستختار من خلال المسار العرض الأنسب لك.

هذا وتشدد الوزارة أنه لا يجب دفع أي مبالغ خارج مسار الحج الإلكتروني، حيث يتم التعاقد من خلال الموقع فقط، ويتم الاختيار بين البرامج حسب رغبة الحاج، بين الحج المخفض 1440، والحج الداخلي الميسر 1440، وباقي أنواع الحج الأخرى المميزة، هذا وسوف نتابع معكم أسعار برامج الحج الداخلي لهذا العام عند الإعلان عنها وعن ضوابطها رسميا.

رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440

كما أكدنا لم تعلن وزارة الحج والعمرة عن موعد فتح باب التسجيل في الحج الداخلي، لكن من المرتقب أن يتم فتح التسجيل في يونيو 2019 الموافق شوال 1440، وسوف نتابع معكم الموعد بالتحديد في حينه، ورابط التسجيل هو:

المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440

مع تمنياتنا لكم بالتوفيق وأداء مناسك الحج لهذا العام.

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