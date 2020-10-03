موقع المغلف الإلكتروني للبطاقة المدنية.. خطوات التجديد للكويتي

يُقدم موقع المغلف الإلكتروني الكثير من الخدمات أون لاين للكويتي وغير الكويتي المقيم في الدولة، حيث نستعرض معكم رابط تجديد البطاقة المدنية للكويتي وغير الكويتي، وخطوات التجديد الواجبة عبر موقع المغلف الإلكتروني، حيث تتم كل الخطوات إلكترونيًا، البطاقة المدنية تحتوي على كافة المعلومات عن صاحبها، ولها مدة صلاحية، عندما تنتهي الصلاحية فيجب أن يتم تجديدها، ووفرت الحكومة الموقع الإلكتروني للتسهيل على الجميع.

تجديد البطاقة المدنية للكويتي