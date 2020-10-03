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موقع المغلف الإلكتروني للبطاقة المدنية.. خطوات التجديد للكويتي

بواسطة محمود عطا الله
تجديد البطاقة المدنية للكويتي وغير الكويتي تجديد البطاقة المدنية للكويتي وغير الكويتي

يُقدم موقع المغلف الإلكتروني الكثير من الخدمات أون لاين للكويتي وغير الكويتي المقيم في الدولة، حيث نستعرض معكم رابط تجديد البطاقة المدنية للكويتي وغير الكويتي، وخطوات التجديد الواجبة عبر موقع المغلف الإلكتروني، حيث تتم كل الخطوات إلكترونيًا، البطاقة المدنية تحتوي على كافة المعلومات عن صاحبها، ولها مدة صلاحية، عندما تنتهي الصلاحية فيجب أن يتم تجديدها، ووفرت الحكومة الموقع الإلكتروني للتسهيل على الجميع.

تجديد البطاقة المدنية للكويتي

  • أول خطوة في خطوات تجديد البطاقة المدنية للكويتي هي الذهاب إلى موقع المغلف الإلكتروني.
  • رابط موقع المغلف الإلكتروني هو e-envelope.paci.gov.kw
  • تختار “خدمات” من القائمة الرئيسية للموقع.
  • تختار تجديد البطاقة المدنية للكويتي.
  • تضع الرقم المدني في الخانة المخصصة والرقم المسلسل.
  • تضع البيانات المطلوبة.
  • تضع رقم الهاتف النقال.
  • يرسل لك موقع المغلف الإلكتروني “رمز التحقق”، تضعه في الخانة المخصصة.
  • يطلب منك النظام رفع صورة حديثة.
  • دفع رسوم تجديد البطاقة.
  • بهذا تكون قد أنهيت خطوات التجديد.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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