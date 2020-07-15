موقع المُغلف الإلكتروني للخدمات المدنية الكويتية

موقع المُغلف الإلكتروني الكويتي هو موقع تابع للهيئة العامة للمعلومات المدنية يُقدم خدمة إنجاز عدد من المُعاملات إللكترونيًا عبر شبكة الإنترنت، ونُقدم من خلال هذا التقرير رابط المُغلف الإلكتروني للراغبين في إنجاز أي من المعاملات المدنية التي يقدمها الموقع للمواطنين وغير المواطنين من المقيمين في الدولة، المُغلف الإلكتروني يعتبر نقلة هامة في المستقبل الرقمي لدولة الكويت، وتحويل المعاملات الحكومية الرقمية بدلا من الورقية.

ما هي خدمات موقع المُغلف الإلكتروني؟

من خدمات رابط المُغلف الإلكتروني تجديد البطاقة المدنية للكويتي.

تجديد البطاقة المدنية لغير الكويتي.

استكمال بيانات مولود.

التسجيل لأول مرة.

تسجيل العمالة المنزلية لأول مرة.

خدمة الالتحاق بعائل.

خدمة تحديث الاسم لغير الكويتي.

رابط المُغلف الإلكتروني الكويتي

للوصول إلى خدمات المُغلف الإلكتروني عبر الصفحة الرئيسية من الموقع تختار قائمة الخدمات، ثم تختار الخدمة والمعاملة، بعدها تُدخل البيانات الأساسية المطلوبة لإنجاز كل خدمة مطلوبة، رابط الموقع هو:

رابط المُغلف الإلكتروني

وتعتبر خدمة تجديد البطاقة المدنية للكويتي وغير الكويتي واحدة من أكر الخدمات والمعاملات على موقع المُغلف الإلكتروني.