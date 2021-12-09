موقع حجز تذاكر القرية العالمية global village 2021 بدبي، اونلاين

القرية العالمية تتضمن المعالم المشهورة لأغلب دول العالم، وهي تنظم في دبي بالإمارات العربية المتحدة كقرية عالمية تحتضن الثقافات العابرة للحدود، وبخلاف قرية الإمارات تستضيف القرية عدداً من القرى التي تمثل مختلف الدول العربية والغربية مثل السعودية، سوريا، فلسطين، روسيا، الصين، الهند، وتركيا، وغيرها الكثير، وسنتعرف سوياً على حجز تذاكر الدخول اون لاين بأسرع واسهل طريقة في السطور القادمة وكذلك معرفة أسعار التذاكر وتفعيل باقة كبار الشخصيات vip .

global village 2021

وتتوزع قريات متعددة مثل القرية الخاصة بدولة تركيا وقرية باكستان وقرية أوروبا والأمريكيتان ضمن 78 دولة تتواجد حيث تضم مساحات واسعة تستثمر لإتباع أساليب الترويج وعرض المنتجات حيث تتوفر محلات تسوق وأطعمة متنوعة.

ضمن أجواء عالمية تنطلق القرية العالمية بدبي، لتمنح زائريها الاقتراب من الحضارات في مكان واحد، كما يتم تخصيص مسرح يقام فيه احتفالات وعروض حية خاصة عندما تتزامن الأعياد الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وللأطفال فرصة تجربة الملاهي لعيش تجربة مرح والترويح عن النفس بالألعاب الكهربائية المناسبة للكبار والصغار ضمن مساحة خصصت لذلك.

استمتع بتجربة فريدة في القرية العالمية ذات طابع غني بالحضارة، والثقافة، والترفيه، وتعد أماكن التسوق والأجنحة المنتشرة جزء مهم لبيع كل المنتجات بكافة أشكالها ففي القرية السعودية يمكن ان تجد محلات مختلفة لبيع القهوة والتمور والعطورات والعباءات، كما توجد مسارح الأطفال التي يسمح بالوصول لها بامتلاك التذكرة ومنطقة التراث الإماراتي الأصيل.

أسعار تذاكر دخول القرية العالمية في دبي

ويجب على الضيوف إجراء حجز تذكرة بسعر 15 درهم- يتم طلبها أونلاين- وصالحة التذكرة للاستخدام لمرة واحدة خلال الموسم. وأما بالنسبة للأطفال تحت سن 3 سنوات وكبار السن فوق الـ65 فيتم منح الدخول المجاني لهم عن طريق طلب التذاكر على موقع القرية العالمية.

ويمكن من الرابط التالي

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وذلك للحصول على تذاكر تمنحك الكثير من الامتيازات والخصومات.

78 قرية صممت لأجل سعادتك

سلسلة من العروض البهلوانية وتذوق الطعام التقليدي أمور بارزة في القرى المرتبطة بثقافة كل أمة، تجارب متنوعة و 200 من العروض اليومية ستكون بانتظارك.

سيدفع حضور الثقافة الوطنية البارزة للعالم من حولنا- في مكان واحد، للمضي قدما بتعزيز التبادل الثقافي وسطوع ملامح كل بلد بما يتسم به من ثقافات واصالة متجذرة، بحيث يجمع المجموعات العرقية في قرية كبيرة هي القرية العالمية بدبي التي تنطلق في نسختها التاسعة والعشرين.

أنه من الجيد أن ترتب زيارة للقرية العالمية بدبي، وتلبي الحاجة الذوقية من خلال التواجد في القرية عندما تكون كل الأشياء في متناولك، حيث هناك قرية لكل شعب يعرض فيها المنتجات التي تخص ثقافة بلاده حيث الأصالة والتنوع الذي يراد له تكراره وتنميته.

إنه المهرجان الوحيد الذي يحظى بتقدير الجميع، إنه عالم مزدهر، نعم إنها القرية العالمية global village dubai 2021، تدمج جميع جوانب الحياة، مع فرص التسوق الاستثنائية في كل قرية لتنبهر مما هو موجود حقاً، بالأفكار، والترفيه، والعروضات، ضمن مكان يعج بالحيوية ويجمع نشاطات واسعة، في موسمه الـ26.

موقع حجز وشراء تذاكر القرية العالمية

سجل الدخول في موقع القرية العالمية او اذهب مباشرة الى رابط شراء التذاكر

النقر فوق ايقونة الشراء في اعلى الصفحة الرئيسية.

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انتقل الى سلة المشتريات اعلى الصفحة ومنها يتم النقر فوق أيقونة توجه للدفع

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القرية العالمية مواعيد العمل

السبت – الأربعاء: 4 مساءً – 12 صباحًا، هو وقت عمل وافتتاح القرية العالمية لاستقبال الزوار. مع ملاحظة اعتبار يوم الأثنين مخصص للعوائل فقط.

الخميس – الجمعة: 4 مساءً – 1 صباحًا، هو وقت عمل دوام القرية العالمية.