موقع حجز مواعيد التسوق بالكويت للحصول على الباركود لزيارة المجمعات الاستهلاكية والتموين والأسواق www.moci.shop

دشنت وزارة التجارة والصناعة موقع حجز مواعيد التسوق بالكويت للراغبين في التوجه إلى المجمعات الاستهلاكية والتموين وأسواق السمك والمسالخ والأسواق الموازية، حيث دشنت الوزارة رابط حجز مواعيد التسوق بالكويت في البداية بصورة تجريبية، لمعرفة أراء المواطن الكويتي حول التجربة، ولاستقبال كافة الاستفسارات لتجهيز الموقع حتى يعمل رسميًا بصورة مميزة وعصرية، تم تدشين الموقع بصورة تجريبية بداية من يوم الأحد 11 أبريل 2020.

يهدف تدشين رابط موقع حجز مواعيد التسوق بالكويت 2020 إلى عدم حدوث ازدحام في المجمعات والأسواق والتموين، وتحقيق هدف التباعد الاجتماعي، في ظل الظروف الحالية التي تمر بها دولة الكويت وكل دول العالم، يجب أن يقوم المواطن بحجز موعد واحد، في حال أراد حجز موعد آخر، عليه إلغاء الموعد السابق، في حال حجز موعد للتسوق، تحصل على 2 باركود، الأول للجهات الأمنية، والباركود الثاني لدخول المجمعات والأسواق المستهدفة.

موقع حجز مواعيد التسوق بالكويت

المستندات المطلوبة لتسجيل حجز موعد للتسوق بالكويت: الرقم المدني، الرقم المسلسل الموجود خلف كل بطاقة، رقم الهاتف الجوال، رقم البريد الإلكتروني، بعد تقوم باختيار مركز التسوق، ثم تقوم بتحديد موعد التسوق وتأكده، يجب أن تحتفظ ببيانات الحجز، رابط موقع الحجز هو:

/www.moci.shop

بخصوص مشكلة تحديد جمعية في غير العنوان المسجل بالبطاقة، تختار عنوان غير مطابق للبطاقة.

مع تمنياتنا للجميع بدوام الصحة والعافية.