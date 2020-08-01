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موقع كويت مسافر للتسجيل وإنهاء معاملات السفر

بواسطة محمود عطا الله
موقع كويت مسافر موقع كويت مسافر

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، أنه على مغادر مطار الكويت، أن يقوم بالتسجيل على رابط موقع كويت مسافر، وذلك حتى تتم الموافقة على السفر، فإذا قمت بالفعل بحجز تذكرة السفر، عليك بالتسجيل على موقع كويت مسافر، وإنهاء باقي خدمات السفر من خلال هذا التطبيق، ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط كويت مسافر، وهو موقع إلكتروني عصري، دشنته إدارة الطيران المدني بالكويت، ويمكن الوصول للموقع من خلال هاتفك الذكي، أو عبر الكمبيوتر الشخصي، أو الكمبيوتر المحمول، وخطوات التسجيل في منتهى السهولة.

موقع كويت مسافر

موقع السفر الكويتي الذي دشنته إدارة الطيران المدني، تبدأ أولى الخطوات فيه عن طريق تسجيل بياناتك الأساسية، ومنها رقم الهاتف النقال والبريد الإلكتروني، ناتج التسجيل في موقع كويت مسافر هو إنشاء كلمة المرور الخاصة بك على الموقع، بعد ذلك تبدأ في إنهاء إجراءات السفر عبر المنصة الإلكترونية، رابط موقع السفر الكويتي هو:
kuwaitmosafer.com
تستطيع من خلال تطبيق السفر الكويتي، إنهاء خدمات من المنزل، وإنهاء خدمات من المطار، كما تستطيع التواصل عبر الموقع مع إدارة المطار وتقديم بلاغ، كما يمكنك شراء أي من لوازم السفر عبر كويت مسافر.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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