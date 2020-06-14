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موقع معرفة المساجد المفتوحة قطر الدوحة

بواسطة محمود عطا الله
رابط معرفة المساجد المفتوحة قطر الدوحة رابط معرفة المساجد المفتوحة قطر الدوحة

دشنت وزارة الأوقاف رسميًا رابط معرفة المساجد المفتوحة في قطر والعاصمة الدوحة والمدن القطرية، وذلك بعد إعلان دولة قطر عن فتح بعض المساجد في الدولة ضمن المرحلة الأولى والتي تبدأ من صلاة الفجر اليوم الإثنين 15 يونيو 2020، على أن تبدأ المرحلة الثانية وزيادة عدد الجوامع المفتوحة في قطر بداية من شهر يوليو القادم، وتأتي تلك الخطوة من الدولة، كبداية لعودة الحياة الطبيعية ولكن بصورة تدريجية ومدروسة.

رابط معرفة المساجد المفتوحة في قطر “الدوحة”

من خلال موقع معرفة أقرب مسجد مفتوح في الدوحة وكل مدن قطر، يمكنك معرفة اسم المسجد أو الجامع المفتوح القريب من مقر سكنك، والرابط يوفر لك إمكانية تحديد مسافة أقرب مسجد حسب طلبك ويتم هذا بصورة سهلة من خلال مسطرة تحديد المسافة، رابط معرفة أسماء المساجد المفتوحة قطر هو:
المساجد المفتوحة الدوحة قطر
هذا وناشدت وزارة الأوقاف كل المُصلين اتباع الإجراءات الإحترازية، ومن أهمها عدم التزاحم، التباعد بين كل شخص والآخر مترين، يجب أن تحضر معك سجادة الصلاة ولا تتركها في المسجد، تُحضر معك مصحفك ولا تعطيه لأحد.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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