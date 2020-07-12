موقع وزارة التجارة الجديد في الكويت لاستقبال طلبات المراجعين إلكترونيًا app.moci.gov.kw

رابط وزارة التجارة الجديد في الكويت هو البوابة الإلكترونية الجديدة التي تم تدشينها لاستقبال طلبات المراجعين إلكترونيًا، حيث نجحت وزارة التجارة والصناعة الكويتية في تحقيق قفزة إلكترونية عن طريق نظامها الجديد وتقديم الخدمات إلكترونيًا دون حاجة المراجع إلى زيارة مقرات الوزارة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير رابط بوابة وزارة التجارة الكويتية الإلكترونية الجديدة، وكيفية التسجيل في الموقع لإنجاز الخدمات إلكترونيًا من البداية للنهاية، كما نقدم لكم خدمات وزارة التجارة الإلكترونية والتي تُقدمها عبر بوابتها الجديدة.

التسجيل على بوابة وزارة التجارة الكويتية الجديدة لتقديم طلبات المراجعين إلكترونيًا

عند الدخول إلى موقع وزارة التجارة الكويتية الجديد، تقوم بالدخول عن طريق الاسم والرقم المدني، تختار نوع المعاملة والخدمة المطلوبة، تقدم البيانات والمستندات الدالة على ذلك، يُمكن إجراء مقابلة إلكترونية مصورة مع الموظف من خلال بوابة وزارة التجارة الإلكترونية، كما يمكنك الإستعلام عن مدى تقدم طلبك ومعاملتك.

خدمات بوابة وزارة التجارة الإلكترونية الجديدة

خدمات التراخيص التجارية للمؤسسات الفردية ومنها معاملة تعديل الترخيص أو تنازل أو تحويل ترخيص.

يقدم موقع وزارة التجارة للخدمات الإلكترونية خدمات تراخيص السمسرة.

خدمات السجل التجاري قسم الاستيراد وقسم الوكالات التجارية وقسم السجل والإفادات.

كما يمكنك الحصول على خدمة إصدار بطاقة تموين جديدة من موقع وزارة التجارة الجديد الإلكتروني.

خدمات المعادن الثمينة.

خدمات شهادة المنشأ للمنتجات الوطنية.

خدمات الشركات المساهمة.

رابط موقع وزارة التجارة الإلكتروني الجديد لاستلام طلبات المراجعين

بتلك الخطوة الهامة، يكون قد وفر موقع وزارة التجارة الجديد لاستقبال طلبات المراجعين إلكترونيًا الوقت والجهد على الجميع من المواطنين والمقيمين، ولن تحتاج لحجز موعد للمراجعة مثل باقي الوزارات، رابط الموقع هو:

https://app.moci.gov.kw/

الموقع الجديد لاقى صدى طيبا لدى جمهور المتعاملين مع الوزارة.

وحقق مطالب الجميع في مسألة التحول الرقمي للخدمات الحكومية.