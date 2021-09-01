طريقة حجز المواعيد الالكترونية لوزارة الداخلية الكويتية برابط مباشر

تولي دولة الكويت إهتماماً بالغاً في تطوير الخدمات الالكترونية فكانت السباقة في تعزيز خدمات شاملة تسهل القيام بالتعاملات وحجز المواعيد بشكل مسبق، على الأنترنت، بمباشرتها بكل سهولة ومرونة، فقد قطعت الكويت شوطاً كبيراً في التمكين الرقمي، كما هو الحال مع موقع وزارة الداخلية الذي يوفر منصة المواعيد لمختلف المؤسسات والقطاعات مثل قطاع شؤون الإقامة.

وزارة الداخلية نظام حجز المواعيد

وتوجد آلية محددة للحصول على موعد مسبق، بالحجز الالكتروني، لوزارة الداخلية، في إطار خطوات متسلسلة يمكن تنفيذها لإجراء طلب الحجز وهي:

الإنتقال الى موقع وزارة الداخلية https://moi.gov.kw ثم النقر على منصة المواعيد

نختار مثلاً مركز خدمة المواطن ثم ندخل الرقم المدني

حدد ان كنت تابع تابع لشركات او افراد، مواطن أو مقيم

حدد قطاع المعاملات ونوع المعاملة

نختار المحافظ مثل محافظة مبارك الكبير ومركز او مكان الخدمة

بعد إدخال البيانات السابقة، سيتم توجهيك لصفحة ملئ بياناتك الشخصية، ومعلومات حجز الموعد الالكتروني، تشمل البيانات الاساسية إسم مقدم الطلب، رقم الموبايل، البريد الإلكتروني

قم بإختيار في أي يوم ووقت تريد ان يكون هذا الحجز. وذلك من قائمة المواعيد المتاحة

النقر على حجز موعد، وبالتالي سيظهر qr code على صفحة الحجز النهائي وبها كل التفاصيل يشمل مكان المراجعة ونوع المعاملة، وتاريخ المراجعة، ووقت المراجعة.

هذه تفاصيل حجز المواعيد في وزارة الداخلية قد تم تقديم شرحها بالاعلى، لكل من يبحث عنها، بغرض الاستفادة بالحصول على موعد مراجعة، ولمعرفة رابط حجز الداخلية الكويت إنزل للتالي:

رابط حجز موعد وزارة الداخلية الكويتية

يمكن الرجوع الى الرابط المخصص لحجز موعد وهو moi.gov.kw ضمن روابط وزارة الداخلية المفعل أمام المستفيدين والمراجعين لحجز مواعدهم في جميع مراكز وادارات الوزارة بالمحافظات الكويتية المختلفة، لكن البعض يفضل إستخدام تطبيق وزارة الداخلية لحجز الموعد والذي يتوفر تحميل التطبيق لانظمة ios لاجهزة الايفون من هنا.