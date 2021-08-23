موقع وزارة الصحة moh.gov.bh.. كيف يتم حجز موعد جديد في مركز صحي البحرين

نظام المواعيد المسبقة للمركز الصحي، خدمة متاحة أمام الأفراد للإستفادة منها عبر موقع وزارة الصحة في مملكة البحرين، وبإستطاعة المواطنين والمقيمين تسجيل موعد لعيادات الطب العام بالمراكزالصحة ويتصل ذلك بأولويات حجز طبيب العائلة، ومتاحة الخدمة ايضاً عبر تطبيق صحتي، تساهم خدمة الحجز الالكتروني في تقليل التدفق البشري في إطار تدابير مكافحة فيروس كورونا، ويمكن عمل ترتيبيات من الخطوات السهلة، والاكثر مرونة، للقيام بحجز المراكز الصحية او الغاء الحجز الذي تم مسبقاُ او تغيره من خلال تسجيل الدخول الى الخدمات الالكترونية، على موقع وزارة الصحة.

بالانتقال الى صفحة مواعيد المراكز الصحية والمستشفيات https://www.moh.gov.bh/eServices/OnlineAppointments?lang=ar على موقع وزارة الصحة إضغط على بدأ الخدمة

بوسعك إتمام التعليمات لحجز موعد جديد في المركز الصحي والإطلاع على سجل المواعيد القادمة أو المواعيد السابقة. يمكن توجيهك الى صفحة مواعيد المراكز الصحية الالكترونية عبر تسجيل الدخول إليها بإدخال الرقم الشخصي CPR يتبعه تاريخ إنتهاء البطاقة، رقم المجمع، ثم يجب إتباع الخطوات التالية لحجز موعد جديد المطبق على المراكز الصحة فقط.

حجز موعد مركز صحي

بعد تسجيل الدخول على خدمة المواعيد الالكترونية على موقع وزارة الصحة البحرينية. ثم بتنفيذ الخطوات المتسلسلة لحجز موعد مركز صحي وهي كما الآتي

الضغط على موعد جديد

أختر التخصص العيادة العامة او المركز الصحي مثل مركز مدينة عيسى الصحي

أختر مناوبة العمل صباحاً أو مساءً

أختر إسم الطبيب المراد مراجعته من القائمة المتاحة.

أختر التاريخ والوقت المناسبين.

الضغط على تأكيد الموعد

شروط وازرة الصحة حجز موعد المركز الصحي

ويجب معرفة بعض شروط خدمة حجز موعد مركز صحي الاكثر أهمية، وهي بإمكانية حجز موعد واحد لنفس الخدمة ولنفس الفترة، ويمكن للمريض في البحرين تغيير موعده حتى ساعين قبل وقت الموعد، ويجب أن يأتي قبل 20 دقيقة، توجه المريض لقسم السجلات الصحة بالمركز وإبراز الوثاق المطلوبة.