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هنا موقع وظائف الهيئة الملكية بينبع 1440 .. التقديم إلكترونيًا عبر هذا الرابط careers.rcjy.gov.sa

كتب عبد الله جمعة آخر تحديث

وفر موقع وظائف الهيئة الملكية بينبع 1440 العديد من وظائف خالية للمواطنين في المملكة العربية السعودية من الجنسين  جميع المؤهلات الدراسية للعمل في محافظة ينبع الصناعية ومعهد اللغة الإنجليزية ومستشفي الهيئة، ويكون التقديم إلكترونيًا من أجل التسهيل على المواطنين، ويهدف موقع وظائف الهيئة الملكية بينبع 1440 إلى رفع المستوى الاقتصادي للمواطنين والتمتع  بحياة كريمة ضمن رؤية المملكة 2030م ، ونوضح في هذا الموضوع رابط  التقديم والتخصصات المتاحة.

وظائف الهيئة الملكية بينبع 1440
وظائف الهيئة الملكية بينبع 1440

وظائف الهيئة الملكية بينبع 1440

طرحت الهيئة الملكية بينيع  1440 مجموعة وظائف  خالية  لجميع التخصصات والمؤهلات وجاء أبرزها على النحو التالي:

  • محلل إدارة أداء
  • مدرب هندسة ميكانيكية (تشغيل معدات ثقيلة)
  • اخصائي علاج النطق
  • اخصائي تغذية اكلينيكية
  • فني تمريض
  • فنى بنك الدم
  • ممرضة مكافحة العدوى
  • صيدلي اكلينيكي
  • مثقف صحي للمريض و الاسرة
  • مساعد طبيب أسنان
  • فنى تفتيت حصى
  • محاسب أصول
  • معلم مدرب تربية بدنية (للنساء).
  • باحث قانوني.
  • مهندس أخصائي مشاريع الهيئة الملكية بينبع.
  • محاضر إحصاء.
  • محاضر لغة عربية – لغة إنجليزية – رياضيات (للنساء).
  • محاضر (لغة إنجليزية – لغة عربية – رياضيات – ) للرجال والنساء.
  • أستاذ مساعد (مساحة – هندسة حاسب آلي – الأمن السبراني- الأنظمة الرقمية – مالية – اقتصاد- محاسبة – إدارة أعمال – إدارة مخاطر- إدارة تأمين – موارد بشرية).
  • محلل مزايا – إدارة أداء.
  • مدخل بيانات.
  • QUALITY OFFICER
  • REGISTRAR – OB/GYNECOLOGY
  • CONSULTANT – PULMONOLOGY
  •  CONSULTANT – VASCULAR SURGERY
  • REGISTRAR – DIAGNOSTIC IMAGING
  • CONSULTANT – GENERAL SURGERY

رابط موقع وظائف الهيئة الملكية بينبع 1440

يمكنكم الدخول على  موقع وظائف الهيئة الملكية بينبع 1440 ومتابعة الوظائف الشاغرة وشروط كل وظيقة من هنـــــــــــــا

موقع وظائف الهيئة الملكية بينبع
موقع وظائف الهيئة الملكية بينبع

 

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الجدير بالذكر أن بعد مطالعة موقع وظائف الهيئة الملكية بينبع 1440 تستطيعون الضغط على كلمة “تقدم الآن” المتواجدة أسفل شروط كل وظيفة، ولا تنتهى  وظائف الهيئة الملكية بينبع طول العام حتى يتمكن الجميع من التقديم فيها ومساعدة الباحثين عن وظائف.

 

 

 

 

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عن الكاتب

عبد الله جمعة

معد بقناة المجد الإخبارية، مواليد 1993، باحث في مرحلة الماجستير تخصص علاقات عامة، حاصل علي بكالوريوس إعلام من جامعة الأزهر، من هواياتي المفضة القراءة والإلقاء وبالطبع الكتابة.

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