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موقع ASK لحجز مواعيد عيادات مركز زين ومركز سالم العلي

بواسطة محمود عطا الله
موقع ask لحجز مواعيد العيادات والمستوصف موقع ask لحجز مواعيد العيادات والمستوصف

تعتمد وزارة الصحة على نظام حجز مواعيد العيادات الخارجية منذ بداية شهر يوليو 2020 الماضي وذلك تنظيمًا للعمل ومنع حدوث تكدس وزحام للحفاظ على سلامة الجميع، ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط موقع ask لحجز مواعيد عيادات مركز زين ومركز الشيخ سالم العلي، كما يقدم موقع ask لحجز مواعيد المستوصفات خدمة الحجز لعدد كبير من المستوصفات، كما يُقدم خدمات أخرى.

1 حجز موعد مركز زين ومركز الشيخ سالم العلي موقع ask
2 رابط موقع ask لحجز مواعيد العيادات مركز زين ومركز سالم العلي

حجز موعد مركز زين ومركز الشيخ سالم العلي موقع ask

أعلن الدكتور مطلق السيحان مدير مركز زين لجراحات الأنف والأذن والحنجرة عن وقف العمل بالحجز عبر الوتساب، وأكد أنه يجب على المراجعين زيارة رابط موقع ask لحجز مواعيد مركز زين ومركز الشيخ سالم العلي، حيث يتم الحجز لمراجعة عيادات المركزين عبر موقع ask، كما يًقدم هذا الموقع الإلكتروني خدمة الاستشارات الطبية إلى جانب حجز المواعيد في خطوة تقنية وخدمية متميزة جدًا في الكويت.

رابط موقع ask لحجز مواعيد العيادات مركز زين ومركز سالم العلي

خطوات الحجز على موقع “أسك” سهلة جدًا وتتم في دقائق معدودة حيث يتم التسجيل والحصول على باركود المراجعة عبر تسجيل بيانات المراجع الشخصية، حيث يجب أن يحتفظ المراجع ببيانات الحجز حتى موعد المراجعة وزيارة العيادة، رابط حجز موعد موقع ask هو:
http://ask.moh.kw/
هذا وقد طالبت وزارة الصحة كفة مراجعي المراكز الصحية في كل محافظات الكويت بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية عند المراجعة.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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