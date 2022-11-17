مي البغلي وزيرة الشؤون الاجتماعية.. تعرف على السيرة الذاتية لها
تولت المهندسة مي البغلي منصب وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير دولة لشؤون والطفولة في 16 أكتوبر 2022 في حكومة سمو الشيخ أحمد النواف الثانية، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للمهندسة مي البغلي وزيرة الشؤون الاجتماعية في الكويت، وأهم المناصب القيادية التي تولتها من قبل.
السيرة الذاتية للمهندسة مي البغلي وزير الشؤون الاجتماعية بالكويت
- هي المهندسة مي جاسم محمد البغلي وزيرة الشؤون الاجتماعية الكويتية منذ منتصف أكتوبر 2022.
- شغلت منصب كبيرة مهندسين بديوان المحاسبة الكويتي.
- شغلت من قبل عضوية لجنة التنمية المستدامة بديوان المحاسبة.
- مهندس برامج زمنية.
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- أخصائي هندسة قيمية.
- مهندس محترف تخصص الهندسة المدنية.
- تخرجت من جامعة الكويت بعد حصولها على بكالوريوس الهندسة المدنية.
- المهندسة مي البغلي اتبعت منذ توليها الوزارة سياسة الباب المفتوح للتواصل مع الجميع.