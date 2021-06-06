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مُقترح بتبكير صرف الرواتب قبل موعد عطلة عيد الأضحى في الكويت

بواسطة محمود عطا الله
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قالت عدة مصادر صحفية، أن الحكومة الكويتية سوف تدرس مُقترح بتقديم وتبكير موعد صرف الرواتب الشهرية، حيث أن صرف الرواتب الشهرية يبدأ من يوم 19 من كل شهر ويستمر في الأيام التي تليه صرف باقي الرواتب لكل الجهات الحكومية تقريبًا خلال مدة أسبوع، ومن المرتقب فلكيًا أن يكون موعد يوم وقفة عرفات هو يوم 19 يوليو 2021 القادم.
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لذلك سوف تدرس الحكومة تبكير موعد صرف الرواتب، ليكون قبل العطلة، لكي يتمكن الجميع من الاستفادة من الراتب قبل العطلة ودخول أيام العيد المبارك والذي ينتظره الجميع من العام للآخر.

موعد عطلة عيد الأضحى 2021 الكويت

في حال صادف يوم وقفة عرفات يوم الإثنين 19 يوليو 2021 وهو ما تؤكده الحسابات الفلكية، سوف تكون العطلة من الإثنين إلى الخميس، ومن الممكن أن تقوم الحكومة الكويتية باحتساب يوم الأحد عطلة أيضًا بسبب وقوعه بين عطلتين، وعليه من المرتقب أن تكون عطلة عيد الأضحى 2021 في الكويت أسبوع كامل، لكن ننتظر القرار الرسمي من الحكومة الكويتية.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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