نائب مجلس الأمة الجديد عن الدائرة الثالثة

دخل مهلهل خالد المضف ضمن قائمة العشرة الفائزين في انتخابات مجلس الأمة 2020 الكويتي وأُعلن عن فوزه رسميًا بتلك الانتخابات ليدخل البرلمان نائبًا عن الشعب الكويتي، ليكون مهلهل المضف واحد من النواب الجدد في المجلس الجديد وواحد من الوجوه الواعدة في المجلس، يذكر أن اللجنة المشرفة على الانتخابات الكويتية قد أعلنت عن أسماء الفائزين الخمسين، وحصل مهلهل المضف على المركز العاشر في الدائرة الثالثة بعدد أصوات 2904 صوتًا.