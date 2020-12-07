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نائب مجلس الأمة الجديد عن الدائرة الثالثة

بواسطة محمود عطا الله
klma.org

دخل مهلهل خالد المضف ضمن قائمة العشرة الفائزين في انتخابات مجلس الأمة 2020 الكويتي وأُعلن عن فوزه رسميًا بتلك الانتخابات ليدخل البرلمان نائبًا عن الشعب الكويتي، ليكون مهلهل المضف واحد من النواب الجدد في المجلس الجديد وواحد من الوجوه الواعدة في المجلس، يذكر أن اللجنة المشرفة على الانتخابات الكويتية قد أعلنت عن أسماء الفائزين الخمسين، وحصل مهلهل المضف على المركز العاشر في الدائرة الثالثة بعدد أصوات 2904 صوتًا.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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