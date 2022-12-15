نتائج إنتخابات جمعية إشبيلية 2022 وأسماء الفائزين

أُعلن منذ قليل عن أسماء الفائزين في نتائج انتخابات جمعية إشبيلية التعاونية 2022 بفوز تسع مرشحين يمثلون أعضاء مجلس الإدارة لتلك الجمعية، عُقدت انتخابات أمس الأربعاء 15 ديسمبر 2022 تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، وتعتبر جمعية إشبيلية واحدة من أكبر التعاونيات في دولة الكويت.
نتائج انتخابات جمعية إشبيلية 2022 وأسماء الفائزين
- محمد المرشاد وحصل على 518 صوتًا.
- عبد الرحمن المطيري وحصل على 455 صوتًا.
- نايف الرشيدي وحصل على 408 صوتًا.
- سعد النمشان وحصل على 400 صوتًا.
- فهد البيدان وحصل على 399 صوتًا.
- أحمد الرشيدي وحصل على 395 صوتًا.
- جراح العدواني وحصل على 335 صوتًا.
- أحمد المطيري وحصل على 302 صوتًا.
- مشاري المطيري وحصل على 275 صوتًا.