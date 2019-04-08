أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن نتائج القبول المبدئي لرتبة جندي بالمديرية العامة للأمن العام عبر موقع أبشر توظيف الإلكتروني حتى يتمكن الطلاب من مختلف مدن المملكة من الحصول علي نتائجهم، كما أوضحت الأوراق المطلوبة من المتقدمين المقبولين مبدئيًا، ويبحث الآلاف من الطلاب حاليًا عن نتائج القبول المبدئي لرتبة جندي بالمديرية العامة للأمن العام لكلية الملك فهد الأمنية للآطمئنان على مستقبلهم، وكانت كلية الملك فهد العسكرية قد فتح باب التقديم فيها عبر موقع أبشر توظيف من أجل التسهيل على المواطنين من جميع مدن المملكة، وضعت شروط للمتقدمين لشغل الوظيفة أههما أن يكون سعودي الجنسية من أب وأم سعوديين وزوجته سعودية.

نتائج الأمن العام 1440 رتبة جندي

يمكنكم الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي لرتبة جندي بمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية عبر موقع أبشر توظيف من هنـــــــــــــا

الأوراق المطلوبة من المقبولين مبدئيًا لرتبة جندى

حُددت الإدارة العامة للقبول المركزي التابع لوزارة الداخلية السعودية عن الأوراق المطلوبة من المقبولين مبدئيًا لرتبة جندى في النقاط الآتية:

طباعة نموذج القبول من أبشر توظيف وعليه رقم الطلب.

إحضار صور وأصل من بطافة الهوية الوطنية.

إحضار صورة كرت العائلة إذ كان المتقدم متزوج.

أصل وصورة من شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها.

صورة اختبار القدرات العامة.

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حلاقة الرأس درجة (1).

الجدير بالذكر أن المقبولين مبدئيًا يحضرون بالزى الرياضي في تمام الساعة السابعة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة في الوقت والمكان المذكور لكل طالب في النتيجة، ومعه ملف بلاستيك بداخله كافة المستندات المطلوبة.

نتابع نتائج القبول المبدئي لرتبة جندي بالمديرية العامة للأمن العام عبر موقع أبشر توظيف بعد أن أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن فتح باب القبول والتسجيل على رتبة “جندي” في 17 -7-1440هـ واستمر التقديم لمدة أسبوع على الموقع الإلكتروني، وقد يعانى الموقع من ضغط التحميل من كثرة المتقدمين للاستعلام عن نتائجهم.

نتائج القبول المبدئي للعنصر النسائي برتبة جندي (نساء) بكلية الملك فهد الأمنية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية، نتائج القبول المبدئي للعنصر النسائي برتبة جندي (نساء) بكلية الملك فهد الأمنية، وعلى جميع المقبولات الحضور لإجراء المقابلة الشخصية بكلية الملك فهد الأمنية مع إحضار المستندات المطلوبة.

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