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نتائج الانتخابات التكميلية 2021 الدائرة الخامسة لمجلس الأمة – من فاز

بواسطة محمود عطا الله
klma.org

أُغلقت منذ قليل صناديق الاقتراع في كل مناطق الدائرة الخامسة الانتخابية لمجلس الأمة في دولة الكويت، حيث نتابع معكم نتيجة الانتخابات التكميلية 2021 الدائرة الخامسة بالكويت الآن، ونجيب على السؤال الهام من فاز بمقعد بدر الداهوم في الانتخابات التكميلية، كما نحضر لكم كامل النتيجة بالأرقام، هذا ويذكر أن الفرز بدأ على الفور عقب غلق مراكز الاقتراع.

نتائج الانتخابات التكميلية الدائرة الخامسة 2021

بعد نهاية التصويت على مقعد مجلس الأمة في الانتخابات التكميلية 2021 في الكويت، بدأت عمليات الفرز رسميًا، حيث نتابع معكم اسم الفائز ونتائج الانتخابات التكميلية بالكويت: النتائج الأولية حتى الآن:
1- عبيد الوسيمي يتجاوز 40 ألف صوت.
2- حماد مناحي الدوسري.
3- عجمي فلاح.
4- عبدالله عمر العتيبي.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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