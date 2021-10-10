نتائج الانتخابات العراقية 2021 وأسماء المرشحين الفائزين في بغداد.. تعرف على موعد ظهورها

أغلقت مراكز الاقتراع في بغداد وكل المحافظات أبوابها رسميًا لتبدأ عمليات فرز الأصوات والمطابقة في كل المراكز الانتخابية في كل المحافظات العراقية، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد ظهور نتائج الانتخابات العراقية 2021 لاختيار أعضاء مجلس النواب الجديد، كما سنتابع معكم أول بأول نتائج الانتخابات وأسماء الفائزين في بغداد ونينوى وذي قار والبصرة وصلاح الدين وباقي المحافظات العراقية.

نتائج الانتخابات العراقية 2021 وأسماء الفائزين في بغداد.. متى تظهر؟

أعلن جليل عدنان رئيس المفوضية العليا المشرفة على انتخابات مجلس النواب العراقي، أن موعد ظهور نتائج الانتخابات العراقية 2021 سوف يكون خلال 24 ساعة من غلق باب التصويت في تلك الانتخابات التشريعية، وسوف يتم الكشف أيضًا عن نسب المشاركة، هذا وسوف يكون عدد أسماء المرشحين الفائزين في محافظة بغداد بعضوية مجلس النواب 71 نائبًا، حيث تم تقسيم العاصمة بغداد إلى 17 دائرة انتخابية، بينما سوف يكون عدد أسماء الفائزين في محافظة نينوي 34 نائبًا يمثلون ثماني دوائر في نينوى، تابعونا مع نتائج الانتخابات بعد قليل.