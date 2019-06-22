نتائج البكالوريا في المغرب 2019 عبر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني: نتائج الدورة العادية

ظهور نتائج البكالوريا في المغرب 2019 عبر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أو نتائج الدورة العادية 2019 يتوقف على اعتمادها فقط من قبل سيادة الوزير، السيد سعيد أمزازي، وكما يعلم الجميع أن سيتم الإعلان عن النتيجة برقم المسار عبر الموقع المذكور أعلاه ورابطه متواجد أدناه من أجل سرعة الوصول إلى النتيجة، تلك النتيجة هي من أهم نتائج طلاب وطالبات بالمغرب وذلك لأنها تحدد الكثير من مهن المستقبل.

نتائج البكالوريا في المغرب 2019

لعل الجميع يعلم أن جميع طلاب وطالبات نتائج الدورة العادية 2019 ينتظرون تلك النتيجة بفارغ الصبر، ذلك بعد إعلان موقع وزارة التربية والتكوين المهني المغربية أنه تم الانتهاء من كافة عمليات التصحيح وتم رصد كافة الدرجات وتبقى فقط إغلاق هذا الملف وتبريزه وإرساله إلى الوزير من أجل اعتماده، ومن الجانب الآخر، جاءت جميع الامتحانات من داخل المناهج الدراسية لم تخرج عن إطار الكتاب المدرسي.

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

ومن خلال الضغط على موقع وزارة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يمكنك الاستعلام عن نتائج البكالوريا في المغرب أو نتائج الدورة العادية 2019 عن طريق رقم المسار، وقد تتم تلك العملية بإعلان تلك النتيجة بشكل رسمي، ومن المعروف للجميع أن أعداد طلاب وطالبات تلك الامتحانات كانت 441 ألفا و65 طالبًا وطالبة.

ومن الجانب الآخر، أكد موقع وزارة التربية والتكوين المهني بالمغرب، أن نتيجة البكالوريا الدورة العادية 2019 بالمغرب هي الأفضل بمقارنتها بالأعوام السابقة، حيث هناك ارتفاع في نسبة النجاح هذا العام في نتائج الدورة العادية بالمغرب.