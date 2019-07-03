نتائج البكالوريا 2019 في سوريا عبر موقع وزارة التربية السورية بالاسم

قام الطلاب السوررين بالانتهاء من تأدية امتحاناتهم، مما دفعهم إلى البحث عن النتائج الخاصة بهم ، ومن المحافظات التي انهوا فيها الامتحانات للعام الدراسي 2018-2019، في محافظات دمشق – حمص درعا – اللاذقية – القنيطرة – الحسكة – السويداء، والكثير من المحافظات الآخري، ومن خلال تلك المقالة سوف نعوض عليكم موعد ظهور نتيجة البكالوريا في هذا العام الدراسي، فمن المقرر أن تظهر النتائج بعد انتهاء أعمال التصحيح في خلال أيام، 16 يونيو 2019، وسيتم الإعلان عنها خلال مؤتمر صحفي سيقوم بعقده السيد وزير التربية والتعليم هزوان الوز، بحضور العديد من القيادات التعليمية.

طريقة الاستعلام عن نتيجة البكالوريا 2019

والجدير بالذكر أنه ينتظر العديد من الطلاب، نتائج الاختبارات الامتحانية، وذلك بعد الانتهاء من امتحانات العام 2019، ومراجعة جميع أوراق امتحانات الطلاب ومتابعة الشكاوى، حيث لم يكن هناك أي شكاوى من صعوبات الامتحانات.

والجدير بالذكر أنه قام السيد “هزوان الوز” بالإعلان عن ارتفاع نسبة النجاح في هذا العام، مقارنة بالعام الماضي، كما أعلن أيضاً عن انتهاء أعمال التصحيح ومراجعة أوراق الإجابة وانتظار الإعلان عن النتائج، وذلك بعد الانتهاء من أعلان نتائج الدورة الأولى في منتصف يونيو 2019، وأنه سيتم الإعلان عن نتائج الطلاب خلال أيام قليلة على رابط موقع نتائج البكالوريا للجمهورية العربية السورية الموضع أعلاه، والتزام الوزارة بالإعلان عن النتائج في الموعد المحدد .