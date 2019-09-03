نتائج التوجيهي الأردن 2019 الثانوية العامة







سوف نعرض لكم الرابط الخاص بنتائج التوجيهي الأردن 2019 الدورة الصيفية يبحث عنه آلاف من طلاب الثانوية العامة بالأردن، الذين ينتظرون معرفة نتيجتهم، وكان وزير التربية والتعليم الأردني حيث انه كان من المقرر أن يتم أعلانها في الحادية عشرة صباحا اليوم السبت 31 أغسطس 2019، كانت امتحانات التوجيهي الأردن 2019 الدورة الصيفية 2019، بعد أن انتهت فى شهر يوليو، و بعد انتهاء الامتحانات، تمت عمليات التصحيح والمراجعة لجميع الفروع العلمي والأدبي و الاقتصاد المنزلي والفندقي والزراعي والصناعي كما تم الانتهاء تماما من أعمال المراجعة و التدقيق كما تم رصد درجات الطلاب في الكنترولات الموجودة في مختلف مدن الأردن، وسيتم استدعاء أوائل طلاب الثانوية العامة لتكريمهم في المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة التوجيهي.













رابط نتائج التوجيهي الدورة الصيفية 2019

سوف ننشر لكم الرابط المخصص لنتائج التوجيهي الدورة الصيفية 2019 و الذي من المقرر أن يتم نشر النتائج عليه و ذلك من رابط موقع نتائج التوجيهي و الذي سيتم تفعيله فور ظهور النتيجة، و قد حدد وزير التربية و التعليم الأردنى موعد صدور نتيجة توجيهي الأردن و ذلك يوم السبت 9 فبراير.







يمكن لجميع الطلاب الحصول على نتائج توجيهي الأردن بالاسم، حيث سيتم رفع نتيجة الثانوية العامة التوجيهي الأردن عبر موقع وزاراه التربية و التعليم .

سيتم رفع النتيجة على مواقع الأنترنت بعد ان تم عمل مؤتمر صحفي عقده وزير التربية و التعليم الأردني.







اعلان نتيجة أوائل الطلاب الثانوية العامة تم فة مؤتمر صحفي اعلان نتائج التوجيهي

ظهرت نتائج التوجيهي الأردن بالعلامات عبر موقع وزارة التربية الأردنية الان tawjihi.jo وذلك برقم الجلوس.