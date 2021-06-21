نتائج الثانوية العامة البحرين 2021.. تعرف على طريقة تقديم التظلمات

طريقة تقديم التظلمات على نتائج الثانوية العامة 2021 للمسار التوحيدي خدمة رئيسية لدى طلاب مملكة البحرين بعد إعتماد نتائج كافة المراحل الدراسية وتصديرها بتوقيت المنامة، البحرين، بحيث اعلنت وزارة التربية والتعليم عن توفر نتائج شهادات الثانوية العامة 2021 على تطبيق نتائج الطلبة الدراسة او الرابط الالكتروني عبر البوابة التعليمية، ولكن بلاشك هناك الكثيرين من الطلبة والطالبات يعتقدون ان خطأ ما ربما قد حدث خلال عملية التصحيح مما ينقصهم حقهم التحصيلي، خاصة انها تتم يدوياً وهذا ما يقودهم بطلب إعادة تصحيح الورقة الامتحانية من خلال ميزة رفع التظلمات.

تظلمات نتائج الثانوية العامة 2021

اكدت وزارة التربية والتعليم فتح باب التظلمات عن النتائج الدراسية لطلبة المرحلة الثانوية (توحيد المسارات) بدءًا من الساعة الثانية ظهرًا من يوم الأثنين 21 حتى 23 يونيو.

طريقة تقديم التظلمات على النتائج الدراسية لطلبة المرحلة الثانوية عبر البوابة التعليمية سيتم فتح باب التظلم عن النتائج الدراسية لطلبة المرحلة الثانوية (توحيد المسارات) بدءًا من الساعة الثانية ظهرًا من يوم الأثنين 21 حتى 23 يونيو.#البحرين#bahrain#moebahrain pic.twitter.com/ToF9TENpPp — MOEBahrain (@MoeBahrain) June 21, 2021

طريقة التقدم للتظلمات على نتائج الثانوية العامة

التوجه الى موقع البوابة التعليمية https://www.edunet.bh المتوفر على الشبكة العنكبوتية من الصفحة الرئيسية أدخل اسم المستخدم، كلمة المرور اضغط على أيقونة تسجيل الدخول يساراً للاطلاع على درجاتك بعد إعتمادها أضغط على زر”الدرجات” ضمن الاقسام المتاحة. بمجرد اعتماد الدرجات سيتم تفعيل زر التظلمات اعلى يسار الصفحة. بجانب كل مادة معينة قم بعمل إضافة بعد التأكد من اختيار اضافة المواد التي تريد التظلم فيها انقر على الزر لحفظ التقرير.

من خلال السطور السابقة عرفنا كيف يتم طلب التظلمات على نتائج مراحل الثانوية العامة، وبخلاف ذلك، فإن أسهل طريقة للحصول على نتيجة امتحانات الثانوية يتم من خلال تطبيق “نتائج الطلبة الدراسية” ويمكن تنزيل هذا التطبيق المميز”students_results” على اجهزة الايفون بنظام آي أو إس من هنا، اجهزة اندرويد من هنا. ويقدم العديد من الخدمات المهمة لطلاب بجميع مراحلهم الدراسة ومن ابرز ما يتيحه التطبيق من خدمات كما يلي:

الاستعلام عن نتائج الامتحانات.

عرض سجل نتائج الامتحانات السابقة.

إرسال نتائج الامتحانات عبر البريد الإلكتروني.

التسجيل للحصول على النتائج فور صدورها.

استلام التنبيهات للنتائج التي تم التسجيل لها.