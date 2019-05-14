نتائج الخرطوم 2019| الحصول علي نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم الصف الثامن 2019 من خلال موقع result.esudan.gov.sd

نتيجة شهادة الأساس الصف الثامن 2019 في ولاية خرطوم ، تم الإعلان من قبل وزارة التعليم بالسودان أنه خلال ساعات سيتم الإعلان عن نتيجة شهادة الأساس بولاية الخرطوم للصف الثامن ، من خلال هذا المقال نرفق لكم رابط الحصول علي النتيجة ، حيث ستقوم بالضغط علي الرابط لتنتقل إلي مواقع الوزارة التي ستظهر عليه النتيجة .

نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم الصف الثامن الآن

أعلنت وزارة التعليم بالسودان بأن اليوم هو موعد ظهور نتيجة شهادة الأساس للصف الثامن بالخرطوم ، ولكن حتي الآن جاري رفع النتائج هلي الموقع الرسمي ولم تظهر حتي اللحظة ، يمكنك متابعة ظهور النتيجة علي موقع الوزارة من خلال موقع كلمة ، حيث سيتم إرفاق رابط النتيجة والذي سينقلك للموقع فوراَ للحصول علي نتيجتك .

رابط الحصول علي نتيجة شهادة الأساس بولاية الخرطوم

قم بزيارة رابط موقع وزارة التعليم في السودان والتي ستظهر عليه نتيجة الأساس الصف الثامن بالخرطوم ، بعد فتح الرابط سيتم نقلك مباشرة لإدخال رقم الجلوس الخاص بك قم بإدخاله للحصول علي النتيجة .