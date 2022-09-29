نتائج الدائرة الأولى في انتخابات مجلس الأمة 2022.. تعرف على أسماء الفائزين

بواسطة محمود عطا الله
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ينتهي فرز الأصوات في انتخابات الكويت 2022 بعد دقائق معدودة، ليتم بعد ذلك الكشف عن أسماء الفائزين ونواب الأمة داخل المجلس، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نتائج الدائرة الأولى في انتخابات مجلس الأمة 2022 وأسماء الفائزين عن تلك الدائرة، التي شهدت منافسة كبيرة بين المرشحين المتنافسين لخدمة المواطنين داخل المجلس الجديد القادم.

نتائج الدائرة الأولى في انتخابات مجلس الأمة 2022

سوف يبلغ عدد أسماء الفائزين في نتائج الدائرة الأولى من انتخابات مجلس الأمة 2022 عشرة مرشحين، تضم تلك الدائرة 1 مناطق: حولي وميدان حولي والرميثية وشرق ودسمة والدعية والشعب وضاحية مبارك العبدالله الجابر ومشرف وبيان وسلوى وبنيد القار والبدع والمطبة وجزيرة فيلكا.

أسماء الفائزين الدائرة الأولى في انتخابات مجلس الأمة 2022 (الفرز جار):
1- عبدالله جاسم المضف 2739
2- حسن عبدالله جوهر 2591
3- أسامة زيد الزيد 2403
4- عيسى أحمد الكندري 1651
5- أحمد حاجي لاري 1599
6- عادل جاسم الدمخي 1559
7- حمد محمد المدلج 1265
8- أسامة عيسى الشاهين 1278
9-صالح أحمد عاشور 1164
10- علي عبد الرسول القطان 840

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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