نتائج الدائرة الثالثة في انتخابات مجلس الأمة 2022 بالكويت.. تعرف على أسماء الفائزين

تعتبر الدائرة الثالثة في انتخابات الكويت 2022 واحدة من الدوائر الهامة والتي شهدت منافسة قوية بين المرشحين فيها، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نتائج الدائرة الثالثة في انتخابات مجلس الأمة 2022 بالكويت وأسماء الفائزين عنها، بلغ عدد من تقدموا بأوراق الترشح في الدائرة الثالثة 56 مرشح ومرشحة، في حين يبلغ عدد الناخبين فيها ما يقرب من 140 ألف ناخب وناخبة.

نتائج الدائرة الثالثة في انتخابات مجلس الأمة 2022

سوف يكون عدد أسماء الفائزين في نتائج الدائرة الثالثة في انتخابات مجلس الأمة 2022 عشرة مرشحين مثل باقي الدوائر الانتخابية في الكويت، تضم الدائرة 3 في انتخابات الكويت مناطق كيفان والروضة والعديلية والجابرية والسرة والخالدية وقرطبة واليرموك وخيطان الجديدة وأبرق خيطان والسلام والصديق وحطين والشهداء والزهراء.

أسماء الفائزين الدائرة الثالثة انتخابات مجلس الأمة 2022 (الفرز جار):

1- أحمد عبد العزيز السعدون 9627

2- عبد الكريم الكندري 5487

3- مهلهل المضف 5298

4- مهند طلال الساير 4627

5- عبد العزيز الصقعبي 4159

6- جنان محسن رمضان 3402

7- عمار العجمي 3014

8- حمد العبيد 2708

9- فارس العتيبي 2708

10- خليل أبل 2405