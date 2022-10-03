نتائج الدائرة الثالثة 2022.. أسماء الفائزين العشرة في انتخابات مجلس الأمة عن تلك المنطقة

بواسطة محمود عطا الله
نتائج الدائرة الثالثة 2022 نتائج الدائرة الثالثة 2022

أُعلن في الكويت، عن النتائج الأولية لانتخابات مجلس الأمة 2022، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير أسماء الفائزين ونتائج الدائرة الثالثة 2022 في الكويت، هذا وسوف تُعقد أولى جلسات المجلس يوم 11 أكتوبر 2022 الجاري، هذا وقد أقيمت الانتخابات الكويتية يوم الخميس الموافق 29 سبتمبر 2022 في كل الدوائر الخمس، أسفرت عن فوز 50 مرشحًا.

نتائج الدائرة الثالثة 2022 انتخابات مجلس الأمة الكويتي وأسماء الفائزين

جاء في المركز الأول في قائمة أسماء الفائزين في نتائج الدائرة الثالثة انتخابات مجلس الأمة بالكويت 2022 النائب أحمد السعدون الذي حصل على 12239 صوتًا وهو أكبر عدد أصوات حققه مرشح في انتخابات 2022 بالكويت، في حين جاء في المركز الثاني النائب مهلهل المضف وحقق 7005 صوتًا، شهدت الدائرة الثالثة منافسة قوية بين المرشحين.

بخصوص حقيقة فوز النائب السابق سعدون حماد العتيبي في نتائج الدائرة الثالثة بانتخابات مجلس الأمة، ننتظر التصريح الرسمي من الجهات المختصة، حول تصريحات سعدون حماد الذي قال في مؤتمر صحفي عُقد منذ قليل بأنه فاز في الانتخابات.

نتائج الدائرة الثالثة 2022 انتخابات مجلس الأمة
أسماء الفائزين عدد الأصوات
أحمد السعدون 12239
مهلهل المضف 7005
عبد الكريم الكندري 6915
مهند الساير 5998
عبد العزيز الصقعبي 5329
جنان حسن رمضان 4301
عمار العجمي 3784
حمد العبيد 3376
فارس العتيبي 3189
خليل أبل 2963
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

نواب الرشايدة الفائزون في انتخابات مجلس الأمة 2022-2026 “الحالي”

أخبار العالم

نواب العجمان الفائزون في انتخابات مجلس الأمة 2022.. تعرف على الأسماء وعدد المقاعد…