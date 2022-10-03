نتائج الدائرة الثالثة 2022.. أسماء الفائزين العشرة في انتخابات مجلس الأمة عن تلك المنطقة

أُعلن في الكويت، عن النتائج الأولية لانتخابات مجلس الأمة 2022، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير أسماء الفائزين ونتائج الدائرة الثالثة 2022 في الكويت، هذا وسوف تُعقد أولى جلسات المجلس يوم 11 أكتوبر 2022 الجاري، هذا وقد أقيمت الانتخابات الكويتية يوم الخميس الموافق 29 سبتمبر 2022 في كل الدوائر الخمس، أسفرت عن فوز 50 مرشحًا.

نتائج الدائرة الثالثة 2022 انتخابات مجلس الأمة الكويتي وأسماء الفائزين

جاء في المركز الأول في قائمة أسماء الفائزين في نتائج الدائرة الثالثة انتخابات مجلس الأمة بالكويت 2022 النائب أحمد السعدون الذي حصل على 12239 صوتًا وهو أكبر عدد أصوات حققه مرشح في انتخابات 2022 بالكويت، في حين جاء في المركز الثاني النائب مهلهل المضف وحقق 7005 صوتًا، شهدت الدائرة الثالثة منافسة قوية بين المرشحين.

بخصوص حقيقة فوز النائب السابق سعدون حماد العتيبي في نتائج الدائرة الثالثة بانتخابات مجلس الأمة، ننتظر التصريح الرسمي من الجهات المختصة، حول تصريحات سعدون حماد الذي قال في مؤتمر صحفي عُقد منذ قليل بأنه فاز في الانتخابات.