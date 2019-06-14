نتائج السانكيام الجزائرية بالاسم ورقم التسجيل

يتم الإعلان عن نتائج السانكيام الجزائرية، الخامس الابتدائي 2018-2019، عبر موقع نتائج الجزائر، من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، والذي قام بنشر رابط الاستعلام عن النتائج، cinq.onec.dz 2019 ليقوم الطالب بالتعرف على النتائج بالاسم ورقم التسجيل والرقم السري.

حيث يتم الإعلان عن كافة النتائج في وقت واحد بالولايات الجزائرية، في ولايات: الشلف – الأغواط – تبسه – بسكرة – أم البواقي – البويرة – البليدة – ولاية تيزي – تيارت – ولاية الجزائر – جيجل – سعيدة – سطيف – سكيكده – البيض – معسكر – الطارف – سوق أهراس – ميلة – النعامة – ولاية عين الدفلي – جليزان – جرداية.

رابط نتائج السانكيام الجزائرية

تم أعلان عن طريق موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات الجزائري عن الرابط الذي سيتم رفع نتائج الطلاب عليه، رابط نتائج السانكيام للنتائج، والتي تصدرها وزارة التربية الوطنية بأسماء جميع الطلاب .

طريقة الاستعلام عن نتائج السانكيام

دخول الطالب على رابط مباشر للاستعلام عن نتائج الطلاب. إدخال اسم الطالب. إدخال تسجيل الطالب. إدخال الرقم السري.

حيث أن رقم التسجيل والرقم السري لكل طالب مسدد في وثيقة الاستدعاء المرسلة له، حيث يتم طرح سؤال على كل طالب عند دخوله علي الموقع، وعند الانتهاء من الإجابة الضغط على زر”استظهار النتيجة”، ويتم إرسال النتائج برسائل قصيرة SMS، أو عليه الاتصال على الرقم المختصر #567* .

كما قد تم الإعلان عن الارتفاع في نسب النجاح بين الطلاب، علي الطالب فقط أن يقوم بالتعرف على النتيجة فور الإعلان عنها بشكل رسمي، على هيئة قوائم بالاسم ورقم التسجيل.